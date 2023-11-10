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İnegöl Belediyesi, 6 ayrı alanda çalışmak üzere 28 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 13 Kasım 2023 Pazartesi olarak açıklanan personel alımı kapsamında; 9 temizlikçi, 8 garson, 6 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 2 şef garson ve 1 kasiyer alınacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında; 9 temizlikçi, 8 garson, 6 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 2 şef garson ve 1 kasiyer istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 13 Kasım Pazartesi günü 17.00’a kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:09 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi zemin katında bulunan İnegöl Belediyesi Personel Hizmetlerine bizzat başvuru yapabilecek.”

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

Temizlikçi için; hijyen ve temizlik belgelerine sahip olmak, 40 yaşından gün almamış olmak, en az ortaokul mezunu olmak, esnek çalışma saatlerine uygun, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve İnegöl’de ikamet ediyor olmak.

Garson için; lise ve üniversitelerin turizm ve otelcilik bölümü mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, esnek çalışma saatlerine uygun, iyi bir diksiyona ve iletişime sahip olmak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, 40 yaşından gün almamış olmak ve İnegöl’de ikamet ediyor olmak.

Aşçı Yardımcısı için; aşçılık vb. alanların lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak, tercihen ilgili alanda sertifika veya yeterlilik belgesi olan, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, esnek çalışma saatlerine uygun, 40 yaşından gün almamış olmak ve İnegöl’de ikamet ediyor olmak.

Bulaşıkçı için; tercihen hijyen sertifikasına sahip olmak, en az lise mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, esnek çalışma saatlerine uygun, 40 yaşından gün almamış olmak ve İnegöl’de ikamet ediyor olmak.

Şef Garson için; lise ve üniversitelerin turizm ve otelcilik bölümü mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, esnek çalışma saatlerine uygun, iyi bir diksiyona ve iletişime sahip olmak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, 45 yaşından gün almamış olmak ve İnegöl’de ikamet ediyor olmak.

Kasiyer için; üniversitelerin muhasebe, maliye, işletme, iktisat vb. bölümlerinden mezun olmak, ofis programlarına hakim olmak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, esnek çalışma saatlerine uygun, 35 yaşından gün almamış olmak, İnegöl’de ikamet ediyor olmak ve alanında deneyim sahibi olmak.