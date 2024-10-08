İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik bir yandan mesleki eğitimler düzenlenirken, sağlık farkındalığına katkıda bulunacak eğitimler kapsamında da prostat kanseri eğitimi verildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye personelinin hem mesleki gelişimlerine hem de sağlık farkındalığına katkıda bulunacak eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye personeline yönelik “Prostat Kanseri ve Erken Teşhisin Önemi” konulu sağlık farkındalık eğitimi İnegöl Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Dr. Ahmet Beyhan’ın katılımıyla düzenlenen eğitimde, prostat kanseri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Eğitimde prostat kanserinin yaygınlığı, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri ele alındı. Dr. Ahmet Beyhan, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti ve erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Ayrıca, düzenli kontrollerin 50 yaş üstü erkekler için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Beyhan, ailede kanser öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Eğitimin sonunda katılımcılar, Dr. Beyhan'a sorular yönelterek prostat kanseri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldular.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK FARKINDALIĞINI ÖN PLANA ÇIKARTIYOR

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personelin sadece mesleki ve teknik becerilerini değil, genel sağlık bilincini de geliştirmeyi hedefleyen eğitim programlarına büyük önem veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu eğitim, çalışanların prostat kanseri gibi ciddi hastalıklara karşı bilinçlenmelerine katkı sundu. Ayrıca çalışanların sağlığının ve gelişiminin ön planda tutulmaya devam edileceği ifade edildi. Sağlık, iş güvenliği ve mesleki gelişim gibi kritik alanlarda verilen eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli olarak desteklemenin İnegöl Belediyesi’nin temel hedefi olduğu kaydedildi.