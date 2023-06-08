Bursa'da İnegöl Belediyesi, en az ön lisans mezunu olmak üzere 35 yaşını aşmamış, kadın sosyal yardım hizmetleri personeli alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 12 Haziran 2023 olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında sosyal yardım hizmetleri personeli istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 12 Haziran Pazartesi günü 17.00’a kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:9/1 adresinde bulunan Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezindeki Personel Hizmetlerine bizzat başvuru yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar; en az ön lisans mezunu olmak, kadın, 35 yaşından gün almamış, İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, saha çalışmasına uygun, B sınıfı ehliyet sahibi olmak (tercihen aktif araç kullanabilen), insan ilişkilerinde başarılı, ikna kabiliyeti yüksek, Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen, raporlama yapabilen ve grup çalışmasına yatkın.