İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede çeşitli birimlerde staj yapan 24 öğrenciye yönelik kapsamlı bir oryantasyon programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi düzenledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi yeni dönemle beraber kurum bünyesinde staja başlayan öğrencilerin gelişimine katkı sunmak adına çeşitli eğitim ve organizasyonlar düzenliyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kurumun çeşitli birimlerde staj yapan 24 öğrenciye yönelik kapsamlı bir oryantasyon programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi düzenledi. Belediye bünyesinde staj yapan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, belediye hizmetlerine uyum süreçlerini hızlandırmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini benimsetmek maksadıyla yapılan eğitim, Gastro İnegöl toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Oryantasyon programında Eğitim Uzmanı Sezgin Koyun tarafından stajyerlere belediye yapısı, çalışma prensipleri ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler verildi. Belediye departmanlarının iş süreçleri, görev tanımları ve işleyiş şekilleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin görev alacakları alanlarda etkin bir şekilde çalışabilmeleri amaçlandı.

,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINDAN TÜM STAJYERLER BAŞARIYLA GEÇTİ

İSG eğitimi ise iş hayatında güvenlik ve sağlığın önemini vurgulamak amacıyla İş Güvenliği Uzmanı Ufuk Doğruyol tarafından verildi. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, iş kazalarını önleyici tedbirler, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, belediye çalışanlarının ve stajyerlerin karşılaşabileceği olası riskler konusunda farkındalık yaratılarak, güvenli çalışma ortamının önemi vurgulandı. İş Güvenliği Uzmanı, eğitim sırasında katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak, iş güvenliğine dair önemli ipuçları paylaştı. Stajyerlerin aktif katılım gösterdiği eğitimde, iş yerinde güvenli çalışma alışkanlıklarının nasıl kazanılacağı ve sürdürüleceği üzerinde duruldu. Öğrenciler, bu kapsamlı eğitim sayesinde hem çalışma ortamında güvenli davranış geliştirme hem de iş süreçlerinde karşılaşabilecekleri riskleri tanıma konusunda bilgi sahibi oldu. Eğitim sonunda stajyerlere İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı da yapılırken, sınavı tüm stajyerler başarıyla tamamladı.

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, bu tür eğitim programlarının stajyerlerin mesleki ve kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ve bu tür programların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.