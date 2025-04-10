Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı Spor Tırmanış Antrenörü Bülent Aktaş’ın Milli Takım teknik direktörlüğü görevi sürerken, Diler Yalaza da federasyon tarafından Milli Takım Minikler Antrenörü oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Spor Kulübü amatör branşlarda bir yandan sporcu yetiştirirken, bir yandan da antrenör yetiştirmeye devam ediyor.

İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı Spor Tırmanış Antrenörü Bülent Aktaş’ın bir süredir devam eden Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi sonrası, Diler Yalaza da milli takımlar minikler antrenörlüğüne davet edildi.

Diler Yalaza’ya milli takım görevi federasyon tarafından Çarşamba günü tebliğ edildi. Türkiye’deki yüzlerce antrenör arasından İnegöl Belediyespor’un 2 antrenörünün milli takıma seçilmesi kulüpte de büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.,

İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Branşı Spor Tırmanış Antrenörlerinden Diler Yalaza, yeni süreçte Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takımlar Minikler Kategorisi antrenörlüğü görevini de sürdürecek.