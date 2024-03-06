İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni döneme dair istişare ve planlamalar için meclis üyesi adayları ile Cumhur İttifakı temsilcileri AK Parti ve MHP yöneticileriyle buluştu. Başkan Taban toplantıya dair görselleri sosyal medya hesaplarından “Birlik ve beraberlik içerisinde” sözleriyle paylaştı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeni döneme dair planlamalar, devam eden hizmetler, vatandaşların ve STK’ların talep ve beklentileri ile şehrin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere önceliğin istişareye verildiği bu süreçte, yeni dönemin şifresi ise birlik ve beraberlik olarak belirlendi.

YENİ DÖNEME DAİR PLANLAMALAR İSTİŞARE EDİLDİ

Birlik ve beraberlik düsturuyla yürütülen çalışmalar neticesinde Cumhur İttifakı temsilcileri saha gözlemlerini istişare etmek adına dün akşam bir araya geldi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban Başkanlığındaki buluşmada, Cumhur İttifakı temsilcileri AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, her iki partinin yöneticileri ve meclis üyesi adayları hazır bulundu. Toplantıda yeni döneme dair yol haritası üzerinde istişarelerde bulunuldu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Başkan Alper Taban, yapılan toplantıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Taban, “Birlik ve beraberlik içerisinde… İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve meclis üyesi adaylarımız ile birlikte istişarelerde bulunduk” dedi.