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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl Cerrah’a kazandırılan futbol sahasının tel örgülerinin hatalı imalattan değil, tel örgüler üzerine asılan reklam tabelaları yüzünden devrildiği belirlendiBURSA (İGFA) - Bursa’da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına il genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, İnegöl İlçesi’nde de Cerrah Futbol sahasını çevreleyen tel örgülerin bir bölümünün devrilmesine yol açmıştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve kısa süre önce hizmete açılan Cerrah Futbol Sahası tel örgülerinin ‘hatalı imalattan devrildiği’ yönündeki iddialar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hatalı bir imalatın söz konusu olmadığı, tel örgüler üzerine asılan reklam tabelalarının rüzgara karşı direnç oluşturması yüzünden tel örgülerin yan yattığı tespit edildi.

Tel örgüler üzerine bu kadar yoğunluklu reklam tabelası asılmasının doğru olmadığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek, “Biz burayı usulüne uygun olarak tamamlayıp, kulübün kullanımına sunduk. Ancak kulüp, gelir elde etmek amacıyla reklam tabelalarını boylu boyunca tel örgülerin üzerine doldurmuş. Dolasıyla lodos da reklam tabelalarının olduğu bölümü yere yatırmış. Bu tamamen reklam tabelalarından kaynaklanan bir sorun. Çalışmalara başladık. Reklam tabelalarını kaldırarak 1 hafta, 10 gün içerisinde eski haline getireceğiz” dedi.