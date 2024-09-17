İnegöl Belediyesi’nin Fatih Mahallesinde yeni yapılaşma olan bölgelerde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. 3 sokak ve 1 caddede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bölgedeki diğer eksikler ve alt yapılar tamamlandığında inşallah bunları sıcak asfalt kaplamasıyla nihayete erdirmiş olacağız” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl’ün gelişim bölgelerinde yeni yapılaşmalarla beraber kendi sorumluluğundaki çalışmaları bir bir yerine getiren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesi Fatih Mahallesinde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 sokak ve 1 caddede henüz altyapı çalışmaları tamamlanmasa da vatandaşların ulaşım konforunu sağlamak adına sathi kaplama yapılması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede devam eden çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

SORUMLULUĞUMUZDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNE GETİRİYORUZ

İnceleme sırasında çalışmalara ilişkin açıklama da yapan Başkan Taban, “Fatih Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere buradayız. Şehrimiz hızla büyüyor. Alanyurt bölgesi de başlı başına 65-70 bin nüfusu toplayan bir bölge. Bu bölgede her noktada yeni yeni binalar yükseliyor. Yapılan binalarla beraber vatandaşlarımızın burada yol, alt yapı, üst yapı, sosyal yaşam alanları gibi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bunların biz kendi adımıza İnegöl Belediyesi sorumluluğunda olan kısmını yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

EKSİKLER TAMAMLANDIĞINDA SICAK ASFALT YAPILACAK

Bölgede inşaat çalışmalarıyla birlikte ham yollar açıldığını, yaşamın başlamasıyla da sathi kaplamaların yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bölgelerde ilk önce ham yollar vardı, buraları açmıştık. Şimdi de bu yolları kısım kısım doldurarak sathi kaplamasını yapıyoruz. Bölgedeki diğer eksikler ve alt yapılar tamamlandığında da inşallah bunları sıcak asfalt kaplamasıyla nihayete erdirmiş olacağız.”

810 METRELİK YOL KAPLAMASI YAPILIYOR

“Bugün bölgede 3 sokak ve bir caddede çalışma yapılıyor. Aziz Sokak, Selamet Sokak, Yakamoz Sokak ve 4. Murat Caddesi’nin 130 metrelik bölümünde sathi kaplama yapılıyor. Toplamda 810 metrelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın maliyeti 2 milyon TL. bunlar hep vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ve konforlu şekilde ulaşmaları için yapılıyor. Ben çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Caddeler aslında Büyükşehir sorumluluğunda ancak bölgede çalışma yaparken biz cadde kısmını atlamayalım istedik.”