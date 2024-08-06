İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Banvit’in Bandırma’da bulunan tavuk fabrikasına 70 personel alımı yapacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Banvit’in Bandırma’da bulunan tavuk fabrikasında çalışacak 70 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

PERSONELE KONAKLAMA İMKANI SUNULACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Banvit firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Banvit firması, Bandırma’da bulunan tavuk fabrikasında çalışacak canlı asım biriminde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Aranan genel şartlarda 18-49 yaş arası, en az okuma yazma bilen, sağlık ve sabıka problemi olmayan ve askerlik görevini tamamlamış olmak tercih sebebi olacak. Firma farklı şehirlerden gelecek personeller için çeşitli imkanlar da sunuyor. Ücretsiz servis ve yemek ikramı, asgari ücret üzerinde maaş, yılda 3 tam maaş ikramiye, bayram ikramiyeleri, yılda 2 kez enflasyon üzerinde maaş artışı, tamamlayıcı sağlık sigortası, gece çalışmalarında zamlı ücret, başarı ve görev primi, şehir dışından başvuru yapacaklar için akşam yemeği de dahil olmak üzere 6 ay pansiyon desteği olanakları sunuluyor.

BAŞVURULAR 07 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“Banvit firması personel alımı için başvurular 07 Ağustos Çarşamba günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabi