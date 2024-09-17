İnegöl Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursaspor'a ve Başkan Enes Çelik'e ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Bursaspor kulup başkanı Enes Çelik'i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. İnegöl Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu, Enes Çelik'e isminin yazılı olduğu Kafkasspor forması hediye etti.

ENES ÇELİK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Bursaspor Başkanı Enes Çelik "Değerli abim, Sabahattin Başkan ve Kafkasspor yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldi. Kendilerine teşekkür ediyor, Kafkasspor’a müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.