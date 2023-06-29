Bursa'nın İnegöl protokolü düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Vatandaşların da katıldığı programda birlik beraberlik mesajları verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl protokolü, İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 14.30’da düzenlenen bayramlaşma törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İlçe protokolüyle birlikte tüm ilçe halkının da davet edildiği törende, ikramlarda bulunularak bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

BAYRAMI DEPREMİN BURUKLUĞUYLA YAŞIYORUZ

Protokol üyelerinin bayramlaşmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Bu yıl buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem hadisesinden sonra Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramımız da hepimiz için acı bir şekilde geçiyor. Bir taraftan da ibadetlerimiz devam ediyor. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Hacca giden vatandaşlarımız var. Rabbim hayırlısıyla evlerine dönmeyi nasip etsin. Ben bugün buraya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMET BAYRAMDA DA SÜRÜYOR

Bir yandan bayram yaşanırken bir yandan hizmetin de devam ettiğini hatırlatan Başkan Taban, “Programın ardından bir dizi ziyaretlerimiz olacak. Bayramda görev yapan arkadaşlarımız var. Ben her birine yürekten teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere bayrama doğru son günlerde çok yoğun günler yaşanıyor. Ancak hizmetlerin aksamaması için de pek çok kurumumuz tam zamanlı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ben tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir de normal zamanın çok üzerinde atık çıkıyor. Sahada çok ciddi atıklarla karşılaşıyoruz. Kötü görüntüler olmaması için de vatandaşlarımıza 153 hattımızı arayın biz gelip alalım diyoruz. Aynı şekilde kurban kesimi neticesinde de atıkların alınması için ekiplerimiz çalışıyor. Şu ana kadar 400 dolayında vatandaşımız bu noktada başvuru yapmış. Ekiplerimizde hızlıca atıkları toplamaya çalışıyor” diye konuştu.

İNEGÖL BAYRAMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE TAŞIYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “Kurban Bayramı’nın başta İnegöl’ümüz olmak üzere Bursa’mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. İnegöl’ümüz de bu noktada bayramlaşma kültürüne çok önen veriyor. Bu protokol bayramlaşma töreniyle başlayıp ailelerimizle, eş, dost ve akrabalarımızla devam ediyor. Bu manevi iklimi hem devam ettiriyoruz hem de bir yandan evlatlarımıza bu kültürü yaşatmaları için göstermiş oluyoruz. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

BAYRAMLAR ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZ

Kaymakam Eren Arslan da “Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar bizim bir araya geldiğimiz, yardımlaştığımız, dayanışma içerisinde olduğumuz, küslük ve dargınlıkları ortadan kaldırdığımız çok önemli değerlerimizden biridir. Çok şükür ki ülkemizde, gönül coğrafyamızda, İslam aleminde bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğu içindeyiz” ifadelerinde bulundu.

GÖREV BAŞINDAKİ KURUMLARA BAYRMA ZİYARETİ

Konuşmalar sonrası dualar yapıldı. Ardından ise programa katılanlara ikramlar gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri; İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere görev başındaki kurumları ziyaret ederek görevli personellerin bayramını tebrik etti. Protokol üyeleri, Yeniceköy Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Huzur Evini de ziyaret ederek burada kalanların bayramlarını kutladı.