Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yeniceköy Mahallesinde 3 ayrı çalışmayla yoğun bir mesai sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bir yandan İnegöl Belediyesi bir yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla şehrin dört bir yanında hizmet seferberliği sürüyor. Yaz kış demeden sahada faaliyetlerini sürdüren ekipler, Yeniceköy Mahallesinde 3 ayrı çalışmayla yoğun bir mesaide. BUSKİ marifetiyle sürdürülen çalışmalarla Yeniceköy Mahallesinin sorunları bir bir gideriliyor.

Bir yandan altyapı çalışmalarının devam ettiği Yeniceköy Mahallesinde, alt yapının tamamlandığı alanlarda asfaltlama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Edebey Caddesinin 550 metrelik kısmında asfalt uygulaması dün başladı. 9 metre genişliğindeki cadde, yapılan asfalt kaplamasıyla vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Öte yandan Yeniceköy Mahallesinde BUSKİ marifetiyle kapsamlı bir yağmur suyu kanalı uygulaması da devam ediyor. Vadi içerisinde kalan bölgede su baskınlarını önleyecek bu çalışma kapsamında, bakslarla yağmur suları toplanıp kontrollü şekilde akarsulara ulaşmış olacak. 750 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı uygulaması ile bölgenin önemli bir sorunu çözülmüş olacak.

DERE ISLAHI YAPILIYOR

Aynı zamanda Yeniceköy Mahallesi içerisinden geçen derenin de ıslahı için çalışma başlatıldı. Dere yatağı temizlenerek taşkınların önüne geçilmesi ve aynı zamanda kötü görüntünün ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde devam eden çalışmalarını sahada inceledi. Başkan Taban, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.