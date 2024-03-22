Bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken bir yandan da alt yapının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde 12 sokakta tretuvar 9 sokakta ise yol kaplama çalışmasını tamamladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl’ün dört bir yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şehrin her sokağı, caddesi ilmek ilmek işlenirken, bu çalışmayla İnegöl modern bir alt yapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde yapılan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarıyla ilgili İnegöl Belediyesi çalışmalarını başlattı.

YENİCEKÖY GENELİNDE TRETUVAR UYGULAMASI YAPILACAK

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeniceköy Mahallesinde toplamda 28 bin metre bordür, 35 bin metrekare parke taş uygulaması için planlamalarını yaptı. Hava şartları elverdiği sürece ara vermeden devam eden çalışmalarda, belirlenen bölgelerde tretuvar ve yol kaplama uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 12 sokakta tretuvar, 9 sokakta ise yol kaplama çalışması tamamlandı. Çalışma yapılan alanda 13 bin m2 parke taş ile 4500 metretül bordür uygulandı.

Devam eden tretuvar ve yol kaplama çalışmalarını 452. Sokakta yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yeniceköy Mahallesi genelinde farklı lokasyonlarda tretuvar ve yol kaplama çalışması yapıldığını kaydeden Dülger, En kısa sürede çalışmanın tamamını neticelendireceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.