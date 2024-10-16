İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde 3 yıldır gerçekleştirdiği “Aile Okulu” eğitimlerinin 4’üncüsü bu hafta başlıyor. Cuma akşamları Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak eğitimler 8 hafta boyunca devam edecek. Her hafta farklı konu ve konuklarla mutlu ve huzurlu ailenin şifreleri paylaşılacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde 3 yıldır düzenlediği “Aile Okulu” eğitimlerinin 4’üncüsü 18 Ekim Cuma akşamı itibariyle başlıyor. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 8 hafta boyunca devam edecek.

HER HAFTA CUMA AKŞAMI 20.30’DA

Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 06 Aralık tarihinde sona erecek programın tamamlanmasının ardından katılımcılara yönelik sınav yapılacak, kazananlar altın ile ödüllendirilecek.

AİLE OKULUNUN 8 HAFTALIK PROGRAMI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak 8 haftalık seminerler ve konuklar ise şöyle: 18 Ekim’de Eğitimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Abdülaziz Kıranşal “Siyonizm Kıskacında Aile”, 25 Ekim’de Eğitimci Yazar Ramazan Kayan “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler”, 01 Kasım’da Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi”, 08 Kasım’da Aile Koçu Münir Kıran “Ailede Şahsiyet Eğitimi”, 15 Kasım’da Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”, 22 Kasım’da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”, 29 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Toplumun Çekirdeği Aile” 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Aile Okulu programlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, toplumun temelini oluşturan aile müessesesinin önemine dikkat çekti. Aile kurumunun dezenformasyonlara uğramaması adına 3 yıldır Aile Hayatı İyileştirme Derneği ile birlikte Aile Okulu programının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Aile toplumun direğidir. Bugün hem kültürümüzün ve dinimizin en güçlü kalesi ailedir. Ancak son yıllarda bu temelin sallandığı, bu temel üzerindeki yapılar olan gelecek nesillerin de büyük risk altında olduğunu hep birlikte maalesef görmekteyiz. Ne acıdır ki aile kavramının içi boşaltılarak insanlar yalnızlaştırılmak, fıtratının dışına çıkarılmak isteniyor. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Aile Okulu programları ile güçlü aileler, huzurlu yuvalar, bu yuvalarda da geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin vatana, millete ve ümmete faydalı birer şahsiyet olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu düsturla bu yıl 18 Ekim-06 Aralık tarihleri arasında çok kıymetli psikolog, akademisyen ve hocalarımızın seminerlerinden oluşan Aile Okulu programını hazırladık. Ben özellikle genç çiftlerimizi, yeni evlenmiş veya evlilik arefesindeki vatandaşlarımızı Aile Okulu seminerlerine davet ediyorum” dedi.