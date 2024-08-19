Akhisar Mahallesinde İnegöl Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilatı katkılarıyla yapılan Kapalı Spor Salonunun yüzde 45’i tamamlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Ocak 2024’te ihalesini gerçekleştirdiği ve Spor Toto desteği ile yapımı gerçekleştirilen Akhisar Spor Salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 22 Şubat 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve inşaatına başlanan projenin 2024 yılı içerisinde bitirilerek hizmete girmesi hedeflenirken, şu anda yüzde 45’lik kısmının tamamlandığı ifade edildi.

Zemin kat 2059 m2, asma kat 791 m2 olmak üzere toplam 2850 m2 alana sahip olan ve içerisinde; 150 m2, 368 m2 ve 310 m2’lik 3 adet antrenman salonu, 40 x 20 m standartlarda saha, 220 kişilik tribün, 4 adet sporcular için soyunma odası, 4 adet antrenör odası, 1 adet müdür odası ve 1 adet görevli odası, kantin ile bay, bayan ve engelli WC’ler bulunan Akhisar Spor Salonunda prefabrik betonarme işi ve çatı paneli işleri tamamlandı. Duvar işi tamamlanmak üzere olan binada dış cephede mantolama çalışmaları devam ediyor. İç kısımda ıslak hacimlerin kaba sıvası ile birlikte elektrik ve mekanik tesisatlar da devam ediyor. Projenin yaklaşık %45’lik kısmı tamamlanmış durumda.

SONA DOĞRU

Belediye Başkanı Alper Taban, kapalı spor salonu inşaatı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Akhisar Spor Salonumuzda sona doğru…” ifadelerine kullanarak hedeflenen tarihte salonun hizmete gireceğini müjdeledi.

BAŞKAN TABAN’DAN TEŞEKKÜR

Projenin yüzde 45’ler seviyesine geldiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Spor Toto Teşkilatımızın, Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın burada çok ciddi destekleri var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Yatırımlar Genel Müdürümüz Süleyman Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Salman’a ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a çok teşekkür ediyorum” dedi.