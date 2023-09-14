İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Altıgen Ambalaj firmasının üretim bölümünde çalışmak üzere toplam 100 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Altıgen Ambalaj üretim tesisinde çalışmak üzere 100 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

ALTIGEN AMBALAJ FİRMASI 100 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Altıgen Ambalaj firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Altıgen Ambalaj firması, üretim bölümünde çalışmak üzere personeller alacak. 3 ayrı kategoride yapılacak alımda vasıflı olarak; oluklu mukavva operatörü, baskı operatörü, çizgi operatörü, köşebent (Boykraft) operatörü ve balonlu naylon ustası alınacak. Profil fabrikası için MDF-profil freze ustası, MDF-profil sarma (PVC kaplama) ustası, ebatlama düz kesim ustası ve vasıfsız ara eleman alınacak. Kapasite artışı sebebiyle de vasıflı ve vasıfsız 18 yaş üstü, okuma yazma bilen, iş disiplinine uygun personeller alınacak. Toplamda 100 personel alımı yapacağı duyuruldu. Tüm sosyal hakların mevcut olduğu iş yerinde, servis ve yemek imkanı da olduğu ifade edildi. Başvurular ise 16 Eylül Cumartesi günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”