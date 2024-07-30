İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak ile Ay Sokak arasında yaptığı kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla çıkmaz sokakları trafiğe açarak ulaşım ağına alternatif güzergâh oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Atıl alanları dönüştürme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak üzerinde 6 ayrı taşınmazı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdi. Kamulaştırma çalışmaları ile birlikte çıkmaz sokak trafiğe açılarak yeni bir güzergâh oluşması sağlandı.

‘’6 AYRI TAŞINMAZ KAMULAŞTIRILARAK YENİ YOLLAR AÇILDI’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak ile Ay Sokak arasında yapılan çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi de veren Başkan Alper Taban, “Kısa orta ve uzun vadeli yapmış olduğumuz planlamaların meyvesini topluyoruz. Geçtiğimiz dönemde de bu tür çıkmaz sokakların açılması ve otopark alanları kazandırmak adına kamulaştırmalar yapmıştık. Şimdi de Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak ile Ay Sokak kesişiminde yer alan 6 ayrı taşınmazın kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Bir miktar daha kamulaştırılacak yerler var. Sonrasında ise altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile beraber yollarda kaplama çalışmaları tamamlanacak. Özellikle eski yerleşim alanlarında dönüştürme çalışmaları yaparak çıkmaz sokakların açılması, vatandaşların inşaatları yapabilmesi için etrafın temizlenmesi ve bu alanlarda gerek otopark, gerek çocuk parkı gibi bir takım ihtiyaçların karşılanıyor olması konuları ile ilgili yapmış olduğumuz planlamalar neticesinde bu uygulamaları bir bir hayata geçiriyoruz.” dedi.

‘’VATANDAŞIMIZIN DAHA RAHAT VE HUZURLU YAŞAM SÜREBİLMELERİ ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ’’

Kamulaştırmaların mahalle halkına yeni hizmetler kazandırılması için yapıldığını söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Süreç kolay olmuyor. Vatandaşlarımızın rızasıyla kamulaştırmalar yapılıyor. Burada 1584 adada 6 numaralı parsellerin yaklaşık 700 metrekarelik kısımları ayrı ayrı kamulaştırıldı. Kamulaştırmalar parsellere göre 2022 yılından başlayarak farklı zaman dilimlerinde yapıldı. Kalan kısımla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Tamamlanan kısımları açmış ve kullanıma sununmuş olduk. Özellikle kamulaştırma yaptığımız hanelerde de ister istemez bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz ama onlardan da anlayış bekliyoruz. Biz kamu adına hizmet yapıyoruz. Keyfiyet içeren hiçbir işimiz olmadı, olamaz. Vatandaşlarımızın kendi bölgesinde daha rahat ve huzurlu yaşam sürebilmeleri adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kamulaştırma sürecinde anlayışla karşılayan mülk sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmanın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. ''dedi.