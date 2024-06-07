İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellere Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 96 saatlik “Başıboş Hayvanları Yakalama ve Müdahale” eğitimi verildi. Bu eğitimle bilgileri güncellenen ve daha donanımlı hale gelen saha ekiplerine sertifikalarını Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

BURSA (İGFA) - Her alanda olduğu gibi sokak hayvanlarıyla ilgili de hem tesisleri hem profesyonel kadrolarıyla en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kurum içi eğitimlerle personellerin gelişimlerine de katkı sunuyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde saha personeli olarak görev yapan çalışanlara yönelik “Başıboş Hayvanları Yakalama ve Müdahale” eğitimi düzenlendi.

12 PERSONEL 96 SAATLİK EĞİTİMDEN GEÇTİ

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen eğitime 12 personel katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yapılan eğitim, alanında uzman isimler tarafından verildi. 1 ay süren eğitimde, personeller toplam 96 saatlik eğitimi tamamlamış oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan yeni personellerin sertifikalandırılması ve mevcut personellerin de bilgilerinin güncellenmesi maksadıyla düzenlenen eğitimle, personeller sokak hayvanlarına müdahale konusunda tam donanımlı hale geldi. Vatandaşın güvenliği ve sağlığını korurken aynı zamanda can dostlarının da zarar görmemesi adına en doğru müdahale yöntemleri personele gösterildi.

5 AYDA 2 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Eğitimin tamamlanmasının ardından personellere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğünün Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde düzenlenen törende, çalışanlara sertifikalarını Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti. Burada kısa bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün burada başıboş ve sahipsiz hayvanların, saldırgan hayvanların yakalanması ve müdahaleyle ilgili personelimize yönelik verilen eğitimlerin sertifika törenindeyiz. Bu vesileyle bulunduğumuz Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizden de bahsetmek istiyorum. Burada ameliyathanesinden yavrulu hayvanların bakıldığı, karantina alanlarının olduğu profesyonel bir tesis. Biz burada sokakta yaralanmış, vatandaşlarımızın tespitleriyle bizlere bildirilmiş hayvanların rehabilitasyonlarını yapıyoruz, kısırlaştırmalarını yapıyoruz. 2024 yılında da burada ilk 5 aylık sürede yaklaşık 2 bin hayvan tedavi edildi. Yine kısırlaştırma operasyonları yapıldı. Bizler sorumluluklarımızı bu merkezde layıkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“BİZ YAPTIĞIMIZ İŞİ EN DOĞRU VE VERİMLİ ŞEKİLDE YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Bir yandan hizmeti sürdürürken bir yandan da kurum içi eğitimlerle personelin gelişimine katkı sunulduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bu noktada kurum içi eğitimlerle de kendimizi geliştirmeye, personelimizin daha profesyonel hale gelmesine önem veriyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz organizasyonuyla, Halk Eğitim Merkezimiz iş birliğinde 12 arkadaşımız eğitime katılarak belge almaya hak kazandılar. Biz yaptığımız işi en doğru ve verimli şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı da Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.