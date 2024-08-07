İnegöl Belediyesi öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odalarının katkılarıyla 4 gün sürecek Çarşı Alışveriş Şenliği düzenlenecek. Esnaflar 15-18 Ağustos tarihlerinde yüzde 50’ye varan indirimlerle vatandaşları karşılayacak. Yüksek enflasyonla mücadele sürecinde bu etkinlikle hem vatandaş büyük indirimlerle alışveriş yapacak hem de İnegöl çarşısına hareket gelecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler Odası, Lokantacılar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Kahveciler Odası ve Elektrikçiler Odasının katkı ve destekleriyle 4 gün sürecek Çarşı Alışveriş Şenliği düzenlenecek. 15 Ağustos Perşembe günü başlayıp 18 Ağustos Pazar akşamı sona erecek 4 günlük alışveriş şenliğinde, yüzde 50’ye varan indirimlerle İnegöl çarşısı bereketlenecek. Şenlik süresince gece 00.00’a kadar çarşı bölgesinde iş yerleri açık olacak. Esnaflar da bayram arefelerinde olduğu gibi kapı önlerinde tezgah açabilecek. Şenlik boyunca çarşı bölgesinde kültür sanat etkinlikleri de olacak.

GÜZEL BİR ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ YAPACAĞIZ

Çarşı Alışveriş Şenliğiyle ilgili bugün Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Esnaf Odası Başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde 9 kurum iş birliğinde bir Alışveriş Şenliği düzenliyoruz. Malumunuz enflasyonla mücadele devam ediyor. Hükümetimizin çalışmaları sürüyor. Tabi ekonomik koşullar, piyasa şartları, esnaflarımızın bizlere bildirdiği iletiler üzerine esnaflarımıza destek olmak adına neler yapabiliriz diye çalıştık ve bir Alışveriş Şenliği düzenleme kararı aldık. Bunu da başta Ticaret ve Sanayi Odamız, Terziler Odamız, Lokantacılar Odamız, Madeni Sanatkarlar Odamız, İnegöl Kuyumcular Derneğimiz, Kahveciler Odamız ve Elektrikçiler Odamızın da destek ve katkılarıyla güzel bir çalışma yapacağız” dedi.

4 GÜN BOYUNCA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLER YAPILACAK

Çarşı Alışveriş Şenliğinin 15-18 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceğini hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “Organizasyonun alışverişe de dönmesini ve bereket getirmesini istiyoruz. Aynı zamanda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığından, vatandaşlarımız adına da bu süreci bir fırsata çevirmek istiyoruz. Bu 4 günlük sürede esnaflarımız çarşıda gece 00.00’a kadar hizmet veriyor olacaklar. Burada yüzde 50’ye de varan indirimler olacak. Bunlar esnaflarımızın kendi yaptıkları iskontolarla gerçekleşecek. Esnaflarımız güzel kampanyalar yapacaklar.”

ŞENLİĞE KATILMAK İSTEYEN ESNAFLAR BAĞLI OLDUKLARI ODALARDAN STİCKERLAR ALACAK

“Alışveriş Şenliğimiz için stickerlar hazırlandı. Bu stickerları esnaflarımız camlarına asacaklar. Vatandaşlarımız da bunların yer aldığı işletmelere girerek indirimli alışverişlerden faydalanacaklar. Alışveriş Şenliğine dahil olmak isteyen esnaflarımız stickerları bağlı bulundukları esnaf odalarından temin edebilecekler.”

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

“Bizler de sürece belediye eliyle destek ve katkı sunmak istiyoruz. Örneğin bu 4 günlük sürede iki kapılı meydan dediğimiz bölgede yüz boyama ve palyaço gösterileri gibi etkinliklerimiz olacak çocuklarımız için. Yine İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimiz 15 Ağustos Perşembe Karagöz gösterisi sunacak, 18 Ağustos Pazar akşamı da Ayyar Hamza oyunu bu meydanda sahnelenecek. Çarşı şenliğimizi bu etkinliklerle kültür ve sanatla da buluşturmuş olacağız.”

ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ SÜRESİNCE ÇARŞIDA KALDIRIM İŞGALİ KURALI ESNETİLECEK

“Bildiğiniz gibi çarşıda bayram süreçlerinde kaldırım işgalleriyle ilgili birtakım esneklikler getiriyoruz. Bunu tamamen esnaflarımızın kendi iştigal alanlarındaki tezgahlarla ilgili yapıyoruz. Bunu yaparken de geçiş yollarını açık tutup vatandaşları engellemeden yapılmasını istiyoruz. Alışveriş Şenliğimizde de 4 gün boyunca bu esnekliği sağlayacağız. 17-18 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü de çarşı içini bayramlarda olduğu gibi trafiğe kapatmak istiyoruz.”

ESNAF ODALARINDAN TEŞEKKÜR

İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok da esnaf odaları adına kısa bir açıklama yaptı. Malçok, “Esnaflarımız adına yapılan organizasyon için teşekkür ediyorum. Alışveriş Şenliğinde esnaflarımız işyerlerinin önüne tezgah açarak sezon sonu indirimli ürünlerini satışa sunacaklar. İnşallah İnegöl halkı da buna karşılık verir ve gece geç saatlere kadar alışverişler devam eder” dedi.

AMAÇ YERLİ ÜRETİCİ VE ÜRÜNLERE YÖNLENDİRMEK

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “15-18 Ağustos tarihleri arasında Belediyemiz öncülüğünde Ticaret Sanayi Odası ve Esnaf Odalarımızın katkılarıyla bir Alışveriş Şenliği yapılacak. İnegöl bir ticaret şehri. Özellikle çarşı merkezimizde, yani ticaretin merkezinde güzel bir alışveriş şenliği yapılacak. Amacımız yerli üretici ve esnafımızı desteklemek. Vatandaşlarımızı yerli üretime yönlendirmek. Esnaflarımızın da indirimli ürünlerle vatandaşlarımıza hizmet vermesine olanak sağlamak. Ticareti hareketlendirmek adına güzel bir etkinlik olacak. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.