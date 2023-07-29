Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinde ‘Yetenek Sirkiniz’ sirk gösterisi ile kukla gösterisi çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 28 Temmuz Cuma akşamı “Yetenek Sirkiniz” sirk gösterisi ve kukla şov İnegöllülerle buluştu.

NEFES KESEN SİRK GÖSTERİSİ

Yetenek Sirkiniz gösterisi, başta minikler olmak üzere programa katılan herkese eğlence dolu anlar yaşattı. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen Cambaz Mithat, birbirinden şaşırtıcı şovlarıyla heyecan yaşattı. Programda; Sihirbaz Gösterileri, Ateş Şov, Jonglör, Tek Teker Bisiklet, Yılan Şov ve daha birçok farklı gösteri yer alırken, hem minikler hem de aileler gösteriler sırasında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KUKLA ŞOV GECEYE RENK KATTI

Programın ikinci bölümünde ise 45 dakikalık gösteri sergileyen Vantrolog ve Kukla Sanatçısı Abdullah Beyaztaş sahne aldı. Kukla gösterileriyle mest eden Beyaztaş, geceye renk kattı.

YILDIZLARIN ALTINDA KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Tamamı Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri; 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 05 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle devam edecek.