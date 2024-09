İnegöl Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında kaçak yapıyla mücadele ve imar kirliliği konusunda önemli bir adım atıldı. Emir ve yasaklar yönetmeliğinde beton mikserleriyle ilgili eklenen maddelerle daha etkin bir denetim sağlanmasının önü açıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi kaçak yapı ve imar kirliliği konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eylül ayı meclis toplantısında İnegöl Belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliğine 174’üncü madde olarak ilave bir madde eklenerek yönetmelik güncellendi. Bu maddeyle şehirde hizmet veren beton mikserlerinin adım adım takibi ve denetimi sağlanmış olacak.

DAHA ETKİN BİR DENETİM SAĞLANACAK

Mecliste 10’uncu maddede gündeme gelen konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Özellikle burada beton santrallerinden çıkan mikserlerin o betonu nereye dökeceği ile alakalı gerek GPS gibi bir takım teknik cihazlarla takibi, araçlarda hangi firmaya ait olduğuna dair yazıların açık ve okunur şekilde olması ve aynı şekilde bunu hangi ruhsatlı yapıya döktüğü ile ilgili beyanların bize sunulması noktasında karar almış olacağız. Bu çok kıymetli. Muhtarlarımızın da bu konuda dikkatini arttırarak sahada gözlem ve tespitlerini bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Bu uygulamalar kaçak yapı ve imar kirliliği ile mücadele noktasında daha etkin bir denetim sağlamış olacak” dedi.

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİNE EKLENEN MADDE

Belediye meclisinin tüm partilerin onayı ile oy birliği ile kabul ettiği emir yasaklar yönetmeliğine eklenen madde 174 ise şöyle:

Beton taşıma ve döküm araçlarının aşağıdaki hükümlere uyması zorunludur:

a) Beton taşıma ve döküm araçlarında; beton dökümü yapılacak yer/yerlere ait yapı ruhsatı/tadilat ruhsatı/izin belgesinin hazır olarak bulundurulması zorunludur. Gerek seyir esnasında, gerek döküm sahasında denetim personeli tarafından istenildiğinde araç şoförü veya operatörü tarafından ibraz edilmesi zorunludur.

b) Beton taşıma ve döküm araçları, gerektiğinde araç takip sistemleri aracılığıyla sağlanan her türlü görsel (kamera v.s) ve/veya konumsal (gps v.s) bilgiyi İnegöl Belediye Başkanlığı ile paylaşmakla yükümlüdür. Bu sistemlere sahip olmayan araçların ilçede faaliyet göstermesi yasaktır.

c) Beton taşıma ve döküm araçlarının üzerinde hangi firmaya ait olduğunu gösteren yazı bulunması zorunludur. Bu yazının net ve uzaktan okunabilir boyutta olması, araçların hangi firmaya ait olduğunun kolayca tanınabilmesi için zorunludur.