İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması ve Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışmasında koç ve tavuklar ile yetiştiricilerinin kıyasıya yarışması dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali geçtiğimiz hafta Cuma günü kapılarını açmıştı. 3 gün süren etkinlik hafta sonu şehirde renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce misafiri ağırlayan ve ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivali olma özelliğini taşıyan etkinlikte, İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvancılık sektörünü İnegöl’de buluşturan festivale 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

4’üncü yılında artık sektörün beklenen ve merak edilen organizasyonlarından biri olan İnegöl Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivaline yurt dışından da ilgi yoğun oldu. Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan üreticiler festivalde yerini aldı.

KOÇLAR PODYUMA ÇIKTI

Festivalin ilk günü seminerler ile tarım ve hayvancılık alanında çeşitli eğitimlerle gerçekleştirildi. İkinci günü yine seminerlerle başlayan küçükbaş Hayvancılık Festivali, öğleden sonra Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmada İnegöl Kıvırcığından Fransa menşeli İle De France ırkına kadar çeşitli ırklarda koçlar yarıştı. Büyük heyecana sahne olan yarışmada hem koçlar hem sahipleri maharetlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucuna çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödül takdim edildi.

YERLİ TAVUK IRKLARI YARIŞMASI YAPILDI

Festivalin üçüncü gününde de yine seminerlerle başlayan gün, öğleden sonra Ulusal Yerli Tavuk Irkları Yarışmasıyla devam etti. İlgiyle takip edilen festivalde, süs tavukları büyük beğeni topladı.