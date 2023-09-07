İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 11 gündem maddesi mecliste görüşülerek karara bağlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında 11 gündem madde görüşüldü.

Gündemin 10’uncu maddesinde Eylül ayı sonunda yapılacak Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin ödülleri belirlendi.

29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak Festival kapsamında gerçekleştirilecek; kıvırcık kategorisi, merinos boynuzlu kategorisi, merinos boynuzsuz kategorisi ve kangal kategorisinde 1’inci olanlara 10 bin, 2’nci olanlara 7 bin 500 ve 3’üncü olanlara 5 bin olmak üzere 4 ayrı kategoride toplam 90 bin TL ödül dağıtılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin bilgilendirme de yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneğimizle birlikte yaptığımız bir organizasyon bu. Geçtiğimiz yıllarda faydalı olduğunu gördük. Sizlerin de bu etkinlikte olmasını arzu ediyorum. Ülkemizdeki pek çok yetiştiricinin hayvanlarını getirdiği bir etkinlik. Bu hem şehrin tanıtımı hem de mesleğin yaygınlaştırılması. İnegöl’de de 60-65 bin civarında küçükbaş hayvan var. Burada hem ırkların çeşitlendirilmesi hem de daha doğru ve nitelikli işler yapılması adına bir etkinlik. Farklı yarışmalarda da 90 bin TL ödül takdimlerimiz olacak” dedi.