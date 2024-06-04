Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, alınan tedbir ve bayram uygulamalarını kamuoyu ile paylaştı. İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, bir aksaklık yaşanmaması adına vatandaşları da kurallara riayet etmeye davet etti.

BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıklarına ilişkin alınan kararlar ve uygulanacak tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrama ilişkin alınan kararlar hakkında bilgiler veren Taban, “İnegöl Belediyesi olarak tüm birimlerimizle bayrama hazırız” mesajı verdi.

BAŞKAN TABAN ALINAN TEDBİRLER VE UYGULAMALARI DUYURDU

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Başkan Yardımcıları Hasan Aydın ve Melih Ateş ile Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ve Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani de hazır bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Taban, Kurban Bayramının bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlattı. Her bayram arefesinde olduğu gibi bu yıl da İnegöl Belediyesi olarak vatandaşların sorunsuz bir bayram süreci geçirmeleri adına organize bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydeden Taban, şöyle devam etti: “Bugün de yapılacak uygulamalar, alınacak tedbirler ve bayram sürecine ilişkin kararları kamuoyu ile paylaşmak üzere bir aradayız. Bugün itibariyle Bayrama 12, bayram tatilinin başlamasına ise 10 gün kaldı. Bayram öncesi ve sürecinde ise 5 müdürlüğümüz çalışmalarıyla önemli rol oynuyor. Zabıta Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz. Bayram uygulamalarındaki amacımız hem bir kargaşaya mahal vermemek hem de kurban ibadetlerimizi yerine getirirken çevre kirliliği ve benzeri kötü sonuçların oluşmasını önlemek.”

KALDIRIM SERBESTİSİ 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

“Kaldırım işgalleri ile ilgili esneklik uygulamamız 5 Haziran Çarşamba itibariyle başlayacak. Her işletme kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak, kendi işyerinin önünde yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde tezgah açarak ürünlerini teşhir edebilecek. Yaya trafiğini engelleyen, kendi işyeri önü haricinde açılan tezgahlara, seyyar satışlara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Esneklik uygulamamız Bayramın 1. günü sona ermiş olacaktır.”

TRAFİK DÜZENLEMELERİ

“Çarşı içi 13 Haziran Perşembe gününden itibaren araç trafiğine tamamen kapatılacak. Bayramın 1. günü tekrar trafiğe açılacak. Çarşı içinde yine tek yön uygulaması olacak. Gençlik Merkezi arka otopark girişi İşletme Sokak (Yapı Kredi Bankası) tarafından olacak, çıkışlar Gençlik merkezi önünden yapılacak. Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı (Kaplan Petrol Mevkii) 13 Haziran’ı 14 Haziran’a bağlayan gece Bursa-Ankara Karayolundan girişlere kapatılacak. Bayramın 1. günü Hayvan Pazarı içine de sivil araç girişleri kontrollü yapılacak, sadece kesim işlemi biten hayvan sahiplerinin araçları içeri alınacaktır. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz.”

HAYVAN PAZARINA 612 T OTOBÜSLERİYLE ULAŞIM SAĞLANIYOR

“Hayvan Pazarına Toplu Ulaşım 612/T nolu otobüslerle gerçekleşiyor. Güzergah, durak ve hareket saatleri gibi bilgilere Bursa Kart Mobil Uygulaması ve belediyemiz sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Bayram süresince vatandaşımızın ulaşım ihtiyacının giderilmesi için yeterli sayıda sefer planlaması yapılacak olup, sefer saatleri Bursa Kart Mobil Uygulaması üzerinden görülebilecektir. Bayram süresince ulaşımın ücretsiz olup olmamasına ilişkin henüz BURULAŞ tarafından karar alınmamış olup, duyurusu ayrıca yapılacaktır.”

OTOPARK ÇAĞRISI

“Şehir trafiği ile ilgili vatandaşlarımıza bir dizi hatırlatma ve uyarımız olacak. Özellikle bayram hareketliliğinin arttığı şu günlerde; park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçlarımızı park etmeyelim. Bu süreçte gerekli denetimler yetki alanına göre gerek Zabıta Müdürlüğümüz gerekse de Emniyet birimlerince yapılacaktır. Özellikle çarşı bölgesinde ana arterlerimizde çift sıra park yapıldığını görüyoruz. İzleme Değerlendirme Merkezi akıllı kameraları ile bunları tespit ediyor uyarı ve cezai işlemler uyguluyoruz. Ramazan Bayramı’nda belediyemiz kapalı otoparklarında çok sayıda boş alan varken, vatandaşlarımızın özellikle çarşı bölgesinde uygun olmayan yerlere araçlarını park ettiğini tespit ettik. Buradan tekrar duyurmak isterim ki Belediyemiz kapalı otoparkları ücretsiz olup, vatandaşlarımız araçlarını buralara güvenle park edebilirler. Lütfen trafik kurallarına uyalım araçlarımızı uygun yerlere park edelim.”

AREFE GÜNÜ 2 İLAVE PAZAR KURULACAK

“Bayram öncesi semt pazarı düzenlemelerimiz kapsamında 14 Haziran Cumartesi günü rutin pazarımıza ilave Arefe Pazarlarımız olacak. Cumartesi Pazarı kendi yerinde ve kendi gününde kurulacak. Mesudiye Pazarı ve Akhisar Pazarı ise ilaveten kurulacak. Bayram süresince (16-17-18-19 Haziran) tüm pazarlarımız kapalı olacak. 20 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm pazarlar kendi gün ve yerinde kurulacak.”

BERBER VE KUAFÖRLERE SAAT DÜZENLEMESİ

“Erkek Berberleri normalde Pazar günleri kapalı ancak 9 Haziran Pazar günü açık olacak. Bayan Kuaförleri Salı günü kapalı, onlar da 11 Haziran Salı günü açık olacak. Kapanış saatlerini ise 11-15 Haziran (Arife Dahil) bayrama kadar serbest olarak düzenliyoruz.”

KIYMA ÇEKİMLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

“Kıyma çekimleri sadece; kasaplar, et-tavuk satış reyonu bulunan marketlerde yapılabilir. Diğer işyerleri, cadde ve sokaklarda kıyma çekimine müsaade edilmeyecek.”

NÖBETÇİ FIRINLAR DAHA SONRA BELİRLENECEK

“Bayram süresince hizmet verecek fırınlar İnegöl Ticaret Odası ve Fırıncılar Kooperatifi tarafından belirlenecek. Daha sonra duyuruları yapılacak.”

DENETİMLER SÜRECEK

“Bayram öncesi ve bayram süresince Zabıta denetimlerimiz 7/24 esası ile devam edecek olup, yeterli sayıda nöbetçi ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olarak ilgi gösterdikleri sektörlerde gerekli denetim faaliyetleri yürütülecektir. Bayram süresince kesim alanları, kesim sonrası temizlik hususları başta olmak üzere gerekli tüm denetim faaliyetleri yürütülecektir.

KURBAN KESİM ALANLARI VE TEMİZLİK UYGULAMALARI

“Amacımız vatandaşımızın ibadetini uygun ve kolay şekilde yapabilmesini sağlamak. Bunun için belirlenmiş kesim yerlerinde bayram sabahı ekiplerimizce kurban etlerinin temiz bir şekilde evlere ulaşabilmesi adına naylon ve poşet dağıtımı yapılacaktır. Şehrimizde 7 adet planlı kesim alanı mevcut; Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü ve Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü. Ayrıca; çevreye kirlilik, koku vb. rahatsızlık verememek ve kurban çukuru açmak kaydı ile vatandaşlarımız kendi bahçelerinde de kurbanlarını kesebilecekler. Kamusal alanlarda, boş arsalarda, dere kenarlarında kesime kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kurban atıkları da ekiplerimizce toplanacak. Çiftlik sahipleri en yakın kuyulara ya da katı atık transfer istasyonuna dökümünü kendileri yapacaktır. Bayram süresince kurban kesim yerlerinde ve hayvan pazarında ivedilikle temizlik çalışması yapılması için Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz ortak çalışma yürütecektir.”

153 ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDA

“Vatandaşlarımız olası bir aksaklık veya kurban atıklarının alınması gibi konularda 153 hattı ve 0 (530) 157 00 00 No’lu telefondan WhatsApp üzerinden Çözüm Merkezimize bayram sürecinde 7/24 ulaşım sağlayabilirler.”

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN EKİPLER HAZIR

“Kurban Bayramlarında yaşadığımız kurbanlıkların kaçması gibi durumlara karşı da Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hazır bekliyor olacaklar. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız Çözüm Merkezimize ulaşarak yardım talep edebilirler.”

SOSYAL TESİSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesislerimizin çalışma düzenine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gastro İnegöl Restoranı Bayramın 3. Günü itibariyle öğle ve akşam yemeği servislerinde açık olacak. Gastro Kafe Bayramın 2. Günü itibariyle rutin çalışmasına başlayacak. Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi ise Bayramın 3. Günü itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak.”

UMUTELİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURBAN BAĞIŞLARI TOPLUYOR

“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir kurban hisse bedeli 12.000 TL olmak üzere kurban bağışları topluyoruz. Bağışta bulunmak isteyenler 153 Çözüm Merkezimiz üzerinden veya 0 224 777 00 16 numaralı hattan iletişime geçerek Umuteli Derneğimize ulaşabilecekler. İban numaralarımıza www.umuteli.org.tr adresinden erişim sağlanabilir. Açıklama bölümüne “Kurban Bağışı” yazmamız önemlidir. Katkı vermek isteyen tüm vatandaşlarımız Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle iletişime geçebilir, ilgili hesap numaralarına bağışlarını yapabilirler. Bu vesileyle şimdiden tüm ilçe halkımızın bayramını kutluyorum.”