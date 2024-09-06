6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı kutlamaları bu sabah düzenlenen resmi törenlerle başladı. Gün boyu sürecek etkinlikler Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek.

BURSA (İGFA) - 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan İnegöl’de kurtuluşun 102’nci yılı coşuşu yaşanıyor. 30 Ağustos’ta Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle başlayan programlar bu sabah 09.30’da gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti.

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

“KURTULUŞ COŞKUSUNU YAŞAMAK VE İLELEBET YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ”

Tören daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılının kutlandığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugün 6 Eylül… İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü! 102 yıl önce bugün, bu topraklar bir milletin küllerinden doğuşuna şahitlik etti. Bugün, bir asır önce yazılmış kahramanlıkların ve destanların gölgesinde, kurtuluş coşkusunu yaşamak ve ilelebet yaşatmak için yine buradayız.”

“İNEGÖL NE GEÇİT VERDİ NE AMAN VERDİ DÜŞMANA”

“1071’in 26 Ağustos’unda Malazgirt’te açıldı Anadolu’nun kapısı bizlere. Tam 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos sabahı başladı Büyük Taarruz… Bu defa hedef, Anadolu’yu işgal eden düşmandı. 30 Ağustos 1922’de ise dirildi Malazgirt ruhu ve aziz milletimiz tarafından kapı dışarı edildi işgalci birlikler. 13 aylık esaretin ardından, yeniden güneş doğdu 6 Eylül’de İnegöl’de. Tarihe şahitlik etmiş, kuruluştan kurtuluşa uzanan kadim bir şehir İnegöl. Tarihin ta kendisi. Ticaretin dünyaya açılan kapısı, tarımda bereketli toprakları, turizmde şifalı kaplıcaları, yeşilin ve şifanın merkezi… Turgut ili İnegöl. Osmanlı’nın imparatorluğa açılan kapısı. Dün olduğu gibi bugün de tarihin en güzel şahidi İnegöl. Sungurpaşa’nın, Baş Vezir İshakpaşa’nın, Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’nın, inancın ve kararlı mücadelenin şehri, kurtuluş komutanı Şükrü Naili Paşa’nın emaneti bu şehir. Kolay mı öyle zapt etmek… Edilemedi elbet. Pes etmedi İnegöl. Hüsnü Güven, Edebeyli İzzet, İnegöllü Küçük Kamil, Arnavut Halil, Mahmut Şenal, Kurşunlu’dan Mehmet ve daha niceleri. Nice isimsiz kahraman… 7’den 77’ye kadını, erkeği, çocuğu ne geçit verdi ne aman verdi düşmana. Halhalca’da, Doma Köyde ve daha pek çok bölgede gözünü kırpmadan ölüme yürüdü de düşmanı bu topraklarda yürütmedi İnegöl insanı.”

“6 EYLÜL TARİHİ İNEGÖL İÇİN KÜLLERİNDEN DOĞUŞUN SEMBOLÜ OLDU”

“İşte bu kararlılık, bu dik duruş kurtuluşun işaretiydi. 10 Temmuz 1921 günü başlayan Yunan İşgali, İnegöllüler için ateşten gömleğin giyildiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Aziz milletimiz, 13 ay 26 gün sürecek bu işgali 26 Ağustos 1922’de başlayan ve Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile aşmayı başarmıştır. 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusunun İnegöl’e girmesiyle esaret son bulur. İşte o günden sonra 6 Eylül tarihi İnegöl için kurtuluşun, yeniden dirilişin ve küllerinden doğuşun sembolü oldu. Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluşun 102’nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman milletimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Çok değerli gazilerimize şükranlarımı bildiriyorum.”

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ VE GAZİLER DERNEĞİ ZİYARET EDİLDİ

Konuşma sonrası protokol üyeleri ve davetliler önce Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada yapılan dualar sonrası Gaziler Derneği ziyaret edildi.

ŞEHİTLERİMİZ ADINA MEVLİT OKUNUP LOKMA İKRAM EDİLDİ

İnegöl Belediyesi tarafından Cuma namazı öncesi ise Sani Konukoğlu Camisinde mevlit okundu. Namaz çıkışında da vatandaşlara lokma ikramları gerçekleştirildi.