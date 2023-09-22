Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni pazar yeri ile birlikte sektör gelişerek yoluna devam ediyor. 14 bin metrekare alanda kurulan ve hem hayvan padokları hem de sosyal tesisleriyle örnek bir tesis olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Perşembe günleri kırsal mahalleler ile civar şehirlerden de büyük ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bölgenin en hareketli ve tercih edilen hayvan pazarlarından birine sahip olan şehirde 2021 yılında hayata geçirdiği Modern Hayvan Pazarıyla sektörün önünü açtı. Potansiyeliyle büyük ve tercih edilen bir Pazar olan İnegöl Hayvan Pazarı, Alibeyköy Mahallesinde yapılan yeni Pazar yeriyle beraber farklı bir boyuta ulaştı.

Sadece kurban bayramlarında değil, Perşembe günleri de İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı büyük ilgi gören önemli pazarlardan biri haline geldi.

Daha önce Mesudiye Mahallesinde eski yöntemlerle, derme çatma padoklarla ve gelişigüzel oluşturulmuş atık alanlarıyla hizmet veren İnegöl Hayvan Pazarı, 2021 yılında Alibeyköy Mahallesi bölgesinde oluşturulan Modern Hayvan Pazarına taşındı. Burada 14 bin m2 alanda hayata geçirilen Modern Hayvan Pazarında 12 bin m2 kapalı alan ve 2 bin m2 açık alan olmak üzere; İdari Bina, hayvan satıcılarının konaklaması için yatakhane, tuvaletler, duşlar, mescit, kafeterya ve yeme içme alanı, karantina binası, yem deposu ve veteriner noktası gibi alanlar mevcut.

ARTIK FİZİKİ İMKANLARIYLA DA TERCİH SEBEBİ

Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan İnegöl, özellikle son yıllarda ihtiyacı hissedilen Yeni Hayvan Pazarına geçişle birlikte gelişimini sürdürdü. Ticaretin yoğun olduğu ve tercih edilen bir noktada bulunan Pazar, yeni tesisle beraber fiziki şartları ve imkanlarıyla da tercih sebebi olmaya başladı.

3 BAYRAMDA 9 BİN 395 KURBANLIK SATILDI

2 bin 640 adet büyükbaş, 2 bin 400 adet küçükbaş hayvan ve 50 adet adaklık hayvan kapasiteli İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında, 3 kuran bayramı geride kaldı. Bu 3 bayramda; 5 bin 365 küçükbaş ve 4 bin 30 büyükbaş hayvan satışı yapıldı.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı harici Perşembe günleri hayvan pazarı kurulmaya devam ediyor.

Her hafta kurulan pazara hem kırsal mahallelerden hem de civar il ve ilçelerden ilgi yoğun olurken, sabah erken saatlerde pazara gelen alıcı ve satıcılar İnegöl Hayvan Pazarından aradığını bularak ayrılıyor. Satıcının da alıcının da memnun olduğu İnegöl Modern Hayvan Pazarı, sahip olduğu özellikler ve hareketliliği ile bölgenin en iyisi olarak ifade ediliyor.



