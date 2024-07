İnegöl Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrenciler için ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sağlayacak. 25 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında 2 noktada oluşturulacak danışmanlık merkezinde, uzman eğitimciler öğrencilere en doğru tercihi yapabilmeleri adına yol gösterecek.

BURSA (İGFA) - Hayatın her alanında var olan İnegöl Belediyesi, doğumdan ölüme kadar süren hizmet seferberliği kapsamında öğrencilerin de her an yanında. Dönem dönem öğrencilere yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenleyen İnegöl Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerini bu yıl da unutmadı. Zorlu bir sınav maratonunun ardından 25 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için öğrencilerin daha doğru yönlendirilmeleri adına İnegöl Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi kuracak. İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi ile Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane olmak üzere 2 noktada kurulacak merkezlerde, 02 Ağustos’a kadar hizmet verilecek.

GÜN BOYU ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE AÇIK OLACAK

Öğrenciler 25 Temmuz 02 Ağustos tarihleri arasında; Gençlik Merkezindeki Kitaphhane’den 10.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’den ise 10.00 ile 18.00 arasında bu merkezlerde uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecekler.

BAŞKAN TABAN’DAN ÖĞRENCİLERE DAVET

Gençlerin her zaman yanında olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 25 Temmuz Perşembe günü itibariyle iki noktada kurulacak merkezlere ilişkin açıklama yaparak tüm öğrencileri bu alanlardan faydalanmaya davet etti. Başkan Alper Taban, iki ayrı noktada üniversite tercih merkezi kurulacağını kaydederek; “Öğrencilerimizin geleceğini etkileyecek bu kararda en doğru adımı atmaları adına yanlarında olmak istedik. Bu nedenle hem İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezimizde hem de Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’de iki ayrı tercih merkezi kuracağız. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak üzere tercih noktalarımıza bekliyoruz” dedi.