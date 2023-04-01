İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca devam edecek denetim atağı kapsamında pek çok farklı iş koluna yönelik denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl’deki 143 berber ve kuaför denetlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı ile birlikte denetimleri sıklaştırdı. Başta gıda ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı işletmeler olmak üzere pek çok farklı iş kolunda yapılan denetimler kapsamında berber ve kuaförler de denetlendi. Yapılan uygulama kapsamında toplamda 143 işyeri denetlenirken, 7 işyerine farklı konulardan cezai işlem uygulandığı bildirildi.

BERBERLERDE YOĞUNLUK ARTTI, DENETİMLER SIKLAŞTI

Zabıta Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayı ile birlikte farklı iş kollarına yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Gıda ile başlayan denetim atağımız Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun hat safhaya ulaştığı berber ve kuaförler ile devam etti. Denetimler kapsamında şehrimizde hizmet veren toplamda 143 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali gibi konular incelendi. 7 iş yerine farklı konulardan cezai işlem uygulandı.”

Öte yandan, ramazan süresince ve devamında halk sağlığını korumak adına farklı sektörlerdeki işyerlerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği de ifade edildi.