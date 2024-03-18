18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Garnizon Şehitliğinde başlayan törenlerde, tüm şehitlerimiz için dualar edildi.BURSA (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de bu sabah düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliğinde başlayan törenler, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerle devam etti.

ŞEHİTLERİMİZİN KABRİNE KARANFİL BIRAKILDI

09.30’da Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde başlayan törenlerde, ilk olarak çelenk töreni yapıldı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende, Kaymakamlık ile İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından tören alanına sunuldu. Ardından yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerle devam eden anma töreninde, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Tören sonrası şehitlerimizin kabrine karanfil bırakıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Törenler şehitliğin ardından 10.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada da İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program sunuldu. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından farklı gösterilerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlan programda, daha sonra Kuran-ı Kerimler okundu. Okul Müdürü Mahmut Alpir, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Program konuşma sonrası şiirler, kahramanlık türküleri ve tiyatro gösterisiyle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı Çanakkale Oratoryosu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.