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Katıldığı canlı yayın programında Turgutalp Mahallesinde yapılması planlanan yerinde kentsel dönüşüm projesine ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Meclis'ten onay aldık. Bakanlıktan rezerv alan ilanını bekliyoruz. Ardından da muhataplara yazıları göndererek 7 etap şeklinde dönüşümü sağlamak istiyoruz” dedi. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, katıldığı canlı yayın programında hem gündeme dair değerlendirmelerde bulundu hem de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler paylaştı. İnegöl Belediyesi’nin 5 yıllık dönemini değerlendiren Başkan Taban, yeni döneme dair de bilgiler verdi.

Belediye birimlerinin hizmet vermeye başladığı ve çevre düzenlemelerinde de artık sona gelinen Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi hakkında konuşan Başkan Taban, “Yeni hizmet binamız mimari yönüyle hem modern hem mobilya şehri havasını yansıtan güzel bir proje oldu. Yaklaşık 21 bin m2 inşaat alanına sahip, içerisinde sadece belediye hizmet birimlerinin yer almadığı, sergi alanları, kafeterya, restoran, Nöbetçi Kitaphane, meydanı, otoparkları ve yeşil alanlarının yer aldığı güzel bir yaşam alanı oluştu. Burada birimlerimiz de hizmet vermeye başladılar. Kasım ayı itibariyle 13 ayrı müdürlüğümüz yeni binada hizmet vermeye başladı” dedi.

GASTRO İNEGÖL, KLASİK BİR SOSYAL TESİS DEĞİL

Başkan Taban, Yeni Yaşam Alanı projesinde hizmete giren bir diğer yapının da Gastro İnegöl Mutfağı olduğunu hatırlatarak; “Gastro İnegöl mutfağımız da burada hizmet vermeye başladı. Gastro İnegöl klasik bir sosyal tesis değil. Gastro İnegöl, İnegöl’ün değerlerini öne çıkaran bir tesis. Bunun İnegöl’de yeni bir açılım olduğunu düşünüyorum. İnegöl Köftesi bu noktada bize cesaret verdi. Pandemi sürecinde 200’e yakın geleneksel, yöreye özgü yemek tespit ettik yaptığımız çalışmalarla İnegöl’de. Kırsal mahallelerimizin tamamını taradık. Şimdi de bunu daha profesyonel bir alanda sunmaya başladık. Gelenler, İnegöl’e özgü lezzetleri burada buluyorlar” şeklinde konuştu.

Beyannamede yer alan projelerin yüzde 84’ünün gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Alper Taban, “Yolun başında şunu söyledik, bizler beyanlarımızı sunuyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde bunlar arasında yapamadıklarımız varsa, gerekçeleriyle anlatırız. Yanlış yaptığım işi anlatamam ama harcamadığımı, parası cebimde olan işi anlatırım. Örneğin bir kültür ve kongre merkezi projemiz vardı. Lokasyon çok önemliydi burada. Elimizde sınırsız yer seçeneği yok. Şehrimizde bir fuar projesi vardı. Fuar merkezini alternatif bir noktaya taşıma konusu vardı. Fuar merkezini taşırsak, mevcut alanda da kültür merkezini hayata geçiririz diye düşündük. Otopark alanları var, şehrin merkezinde… Böyle hayal ettik. Fakat fuar merkezi gerçekleşmeyince o proje de beklemede kaldı” diye konuştu.

STADYUM OCAK AYINDA İHALEYE ÇIKIYOR

Beyannamede olup yapılamayan projeler olduğu gibi, beyannamede yer almayıp yapılan çalışmaların da olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Beyanlarımız arasında bulunmayan ama yaptığımız işler de var. Bugün bir Hükümet Binası yapım işi yoktu, stadyum yoktu. Ama şimdi 400-500 milyonluk bir yatırım getiriyoruz İnegöl’e. 10 bin kişilik bir İnegöl stadyumu yapılacak. Muhtemelen Ocak ayında ihalesini gerçekleştiririz. İnegöl Belediyesi olarak Spor Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Mesudiye Mahallemizde, eski hayvan pazarımızın olduğu alanda yeni stadyumu yapacağız. Kara yoluna da çok yakın bir konumda” açıklamalarında bulundu.

TURGUTALP MAHALLESİ 7 ETAPTA YERİNDE DÖNÜŞECEK

Turgutalp Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “Turgutalp Mahallemizde içerisinde 850 hak sahibinin bulunduğu, yeni projeyle birlikte 1400’ü bulacak olan bir dönüşüm projemiz var. Geçtiğimiz Salı günü Büyükşehir Meclisimizden onay aldı. Bakanlıktan rezerv alan ilanını bekliyoruz. Ardından da muhataplara yazıları göndererek 7 etap şeklinde dönüşümü sağlamak istiyoruz. Biz bölgemizle ilgili kentsel dönüşüm stratejik planını çıkardık, Bakanlığa da göndererek onaylattık. Fakat bu süreçler kolay değil. Bunun hızlı şekilde kurum kültürüne dönmesi lazım. Vatandaşımızın da bu sürece biran evvel katılma zorunluluğu var. Bunlar artık yapalım mı yapmayalım mı çalışmaları değil. Yapmak zorundayız. Turgutalp projesinde yüzde 85 oranında katılım oldu. Vatandaşın da artık katıldığını görüyoruz” dedi.