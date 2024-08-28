Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Gündem Özel" isimli programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuk oldu.BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Gündem Özel" programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuk oldu.

Başkan Taban, Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Herkes Duysun ekibini Gastro İnegöl’de ağırladı. Bölgenin bir kent meydanı, yaşam alanı olarak düşünülebileceğini belirten Taban, bölgeye dair açıklamalarda bulundu.

Gastro İnegöl için çalışmalar yapıldığı süreçte pek çok eleştiri ile de karşılaştıklarını dile getiren Taban, “Bu bölge için çalışırken ‘Buraya neden belediye binası yapıyorsunuz, gerek var mı? Buraya bir saray yapıyorsunuz’ gibi tepkilerle karşılaştık ama biz ne yaptığımızın farkındayız. Biz buraya bir kent meydanı yaptık. Kafeteryası, nöbetçi kitaphanesi, restoranı ve yeşil alanları ile İnegöl’e yakıştığını düşünüyorum. Biz bu alanın 7/24 yaşadığını gözlemliyoruz. Tüm unsurlarıyla çalışmaya devam ediyor.” dedi.

“ŞEHİRLER MEYDANLARIYLA ANILIYOR”

Bu tarz meydan çalışmalarının kentler adına önemli olduğunu belirteren Başkan Taban, “Kente geldiğinizde buluşacağınız, bir arada olacağınız ve orada var olan fonksiyonlardan istifade edebileceğiniz yapıları çoğaltmakta fayda var çünkü şehirler meydanlarıyla anılıyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Taban, tüm vatandaşların tek tek Gastro İnegöl’e gelerek bölgedeki tüm fonksiyonlardan faydalanmalarını, ziyaret etmelerini istediğini belirtirken, fırsat buldukça kendisinin de gelen vatandaşı gezdirdiğini söyledi.

Gastro İnegöl’ün karşısında bulunan alanda da çalışmalar yapıldığını söyleyen Taban, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu alanın karşısında ise yaklaşık 15 dönüm civarında geçmişte hükümet binası, kaymakamlık lojmanı ve bir işletmenin bulunduğu başka bir alanımız var. Hükümet binamızı deprem riski nedeniyle başka bir alana taşıma kararı aldık. Bu alanı da Gastro İnegöl gibi altına otopark, üstüne peyzaj çalışmalarıyla tamamlayıp halkımıza sunduk.”

GASTRO İNEGÖL ŞERBETLERİ

İnegöl’ün bünyesindeki lezzetlerden de bahseden Başkan Taban, “Geleneksel tatlar ve lezzetler adı altında şerbetlerimiz de var. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türk mutfağı haftasında ilçede şerbetler konusunu işlemiştik. Reyhan şerbeti, üzüm, sıra, vişne şerbetleri gibi tatları Gastro İnegöl merkezimizde tadımlatıyoruz. Her gün menümüzde birkaç tanesi sunuluyor.” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPTIK”

İnegöl’ün seçimden sonraki sürecini değerlendiren Taban, sözlerine kendisine güvenerek oy veren herkese teşekkür ileterek başladı. Seçim ile alakalı üzüldüğü noktalar da olduğunu belirten Taban, kendisine oy vermeyen vatandaşların güvenini neden kazanamadığını sorgulayarak öz eleştiri yaptığını da açıkladı. Başkan Taban konuyla ilgili, “Herkesin baktığı pencere farklı. Biz hep doğruları yapmaya çalıştık. Kimilerine göre hiçbir şey yapmadık, kimilerine göre ise pek çok iş başardık. Hepsini saygıyla karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET KARAR VERDİĞİNDE İNEGÖL’ÜN İL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Yıllardır tartışma konusu olan ve son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tekrar gündeme getirdiği ‘İlçelerin il olma’ konusuyla ilgili de konuşan Taban, “İnegöl aslında yıllarca bu konuyu dillendirdi. Önceden 67 ilimiz vardı, üzerine ilave yeni iller eklenerek 81’e yükseldi. O treni ıskalamışız biz. O dönemde AK Parti yoktu. Keşke o dönemin hükümetleri ilçeleri, il yapma kararını almışken, keşke o günün siyasileri bizlere destek verseydi, İnegöl de il olabilseydi.” dedi.

İnegöl’ün il olmasını arzuyla istediğini belirten Başkan Taban, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben İnegöl’ümüzün il olmasını istiyorum ama hükümetimizin böyle bir açılımı olmadıktan sonra söyleyebileceğim bir şey yok. Sonuçta sadece İnegöl’ü nasıl il yapsınlar. İnegöl gibi beklentisi olan her yer ‘Biz de il olmak istiyoruz’ diyecekler. Dolayısıyla hükümetimiz buna karar verdiğinde, ben İnegöl’ün mutlaka il olacağını düşünüyorum”