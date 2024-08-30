Bir milletin küllerinden doğuşunu temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yılı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümü kutlamaları bu sabah İnegöl’de düzenlenen resmi törenlerle başladı. Büyük zaferin coşkusunun yaşandığı ilk tören, saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Alagöz, Garnizon Komutanı Binbaşı Abdullah Gençay, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği üyesi Gaziler ile ilçe protokolünün katıldığı törende sırasıyla Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

ZAFER COŞKUSU İNEGÖL MEYDANINDA YAŞANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ikinci bölümü 09.30’da İnegöl Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle süslenen programda, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi sundukları tiyatral gösterilerle beğeni topladı.

TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Törenlerin son bölümünde ise 10.30’da Kaymakamlık makamında Kaymam Eren Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Abdullah Gençay ve Belediye Başkanı Alper Taban tebrikleri kabul etti.