İnegöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla başlatıp şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül’ün de içerisinde bulunduğu hafta boyunca 10 gün, düzenlenecek etkinliklerle dolu dolu geçecek. Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yapılacak programları açıklayan Belediye başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını programlar davet etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birlikte başlayacak olan “Zaferden Kurtuluşa” etkinliklerinin detayları belli oldu. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül tarihinin de içerisinde bulunduğu 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasındaki 10 gün boyunca şehirde her gün en az bir etkinlikle ilçe halkı buluşturulacak. Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yapılacak programlarda, Zafer Bayramı ve kurtuluş etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirilecek.

DOLU DOLU PROGRAMLAR HAZIRLADIK

Zaferden Kurtuluşa sloganıyla yapılacak etkinliklere ilişkin Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Üyeleri, etkinliklere katkı sunacak kamu kurumlarının temsilcileri ile STK temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Burada programlara ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, “Önümüzde gerçekleştireceğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve hemen akabinde 6 Eylül’de İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yapacağımız programlarımızla ilgili çalışmalarımızı kamuoyuna sunmak istedik. Ben öncelikle Zafer Bayramımızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Yine İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun, zaferimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu minvalde dolu dolu programlar hazırladık” dedi.

30 AĞUSTOS’TA RESMİ TÖRENLER, 31 AĞUSTOS’TA MADRİGAL KONSERİ

Etkinliklerin mottosunu “Zaferden Kurtuluşa” olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “30 Ağustos itibariyle başlayacak programlarımızda Zafer Bayramı kapsamında Atatürk Anıtına 09.00’da çelenk sunumuyla programlarımıza başlıyoruz. Akabinde yeni belediye hizmet binamız önünde halk dansları ve şiirlerle süslenmiş bir gösteri olacak. 10.30’da da Kaymakamlık makamında resmi kabul törenimiz olacak. 31 Ağustos Cumartesi akşamı 21.00’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında heykel bölgesinin arka tarafında yer alan Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde Madrigal konserimiz olacak. Pazar günü Şehitler köyü Kurtuluş Savaşı Şehitliği’nde Kuranı Kerim tilaveti ve dualar yapılacak. Ardından köy meydanında kurtuluşa özel o dönemde yaşanan olayların ve acıların aktarıldığı anlatımlar gerçekleştirilecek. Rumeli Derneği Halk Dansları ekibinin savaş oyunu gösterisi gerçekleştirilecek ve lokma ikramlarıyla program sona erecek.”

BİSİKLET TURU, HALK DANSLARI GÖSTERİLERİ VE SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI

“Her gün bir etkinlikle hazırlanan programlarımız kapsamında 02 Eylül Pazartesi günü 18.30’da bir bisiklet turu gerçekleştiriyoruz. Bayraklarla İtfaiye kavşağından başlayıp çevre yolu, Fatih Cami ve Atatürk Anıtında son bulacak bisiklet turu gerçekleştirilecek. Tüm ilçe halkımızı bekliyoruz. Salı günü Belediyemizin halk dansları topluluğu “Zaferden Kurtuluşa Halk Dansları Tiyatral Gösterisi” ile sahnede olacak. 20.30’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacak programda tarihsel anlatımlar ve koreografilerle güzel bir gece yaşanacak. 4 Eylül Çarşamba akşamı, 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak “Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvasının” finali yapılacak. Nikah Dairesi önündeki sahada gerçekleşecek bu etkinlik.”

6 EYLÜL’DE GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER

“06 Eylül Cuma, İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı. Cuma günü yine sabah 09.30’da Atatürk Anıtında çelenk sunumuyla resmi törenler başlayacak. 10.00’da Garnizon Şehitliğinde kuranı kerimler okunup dualar edilecek, 10.30’da Gaziler Derneğimizi ziyaret edeceğiz. 12.45’te de Sani Konukoğlu Camimizde mevlit ve Cuma namazı sonrası lokma ikramlarımız olacak. Beraberinde 18.30’da Sani Konukoğlu Camisinden Atatürk Anıtına kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Burada da heykel önünde halk dansları gösterileri olacak.”

3. HANIMELİ ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ 6 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

“Yine 06 Eylül tarihinde belediyemiz ile Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Hanımeli Alışveriş Şenliği başlayacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesinde girişimci kadınlarımızın ürünlerini satabilecekleri 120 stant kurulacak. 6-7-8 Eylül tarihlerinde 10.00 – 24.00 arası stantlar açık olacak. 6 Eylül Cuma akşamı20.00’da yerel ekiplerimizden Oktay Esen’in pop konseri alışveriş şenliği alanında gerçekleştirilecek.”

FİNAL HALHALCA ŞEHİTLİĞİNDE

“7 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel bir gece olacak. Gençlik korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri ve Tarihi İnegöl Mehterimizin Gösterisi yer alacak. 08 Eylül Pazar günü programlarımızın finali Halhalca Şehitliği bölgesinde olacak. Pazar sabahı 09.30’da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşümüz olacak. Bu yıl 3’üncüsü yapılan geleneksel etkinliğimizde, İnegöl’de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürüyeceğiz. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramlarımız olacak. İfade ettiğimiz gibi zaferden kurtuluşa dolu dolu 10 gün İnegöl’ümüzü bekliyor. Ben bu vesileyle tüm halkımızı bu programlara davet ediyorum. İnşallah dolu dolu hep beraber icra etmiş olacağız.”

“COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAYALIM”

Kaymakam Eren Arslan ise Ağustos ayının bizim tarihimiz için zaferler ayı olarak ifade edildiğini anımsatarak “Bugün 26 Ağustos, Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun bizlere yurt olarak kapılarını açtığı zafer. Büyük taarruzun başladığı, nihayetinde 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yaşandığı tarihimizin önemli hadiselerinin yaşandığı önemli bir aydayız. Bizler de hazırladığımız programlarla inşallah zaferden kurtuluşa mottosuyla bu zaferleri, geçmişimizdeki bu önemli zaman dilimlerini genç nesillere, insanlarımıza aktarmak adına bu etkinliklerle idrak etmiş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hem Zafer Bayramımızın hem de İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun zaferini tebrik ediyorum. İnşallah rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini, huzurunu daim eylesin. Bu programlara ben de tüm halkımızın ellerinde bayraklarla eşlik etmesini istiyorum. Coşkulu bir şekilde kutlayarak dosta düşmana devletimizin ve milletimizin birlik beraberliğini, gücünü göstermeyi diliyorum” ifadelerinde bulundu.