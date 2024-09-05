İnegöl Belediyesi’nin Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri devam ediyor. Her gün farklı bir gösteri ve organizasyonun ilçe halkıyla buluştuğu programlar Cuma günü kurtuluş şenlikleri gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban özellikle Cuma günü kortej ve diğer tüm etkinliklerde ilçe halkını ellerinde bayraklarıyla görmek istediklerini, zafer ve kuruluşun coşkusunu şehir olarak hep birlikte yaşamak istediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla başlayıp 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluşunu da içerisinde bulunduran hafta boyunca 8 Eylül’e kadar devam edecek olan Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. İnegöl Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında her gün farkı bir gösteri ve organizasyonla ilçe halkını buluşturduğu programlarda son 3 gün coşku artarak devam edecek.

CUMA GÜNÜ KURTULUŞ KORTEJİ VE DAHA PEK ÇOK ETKİNLİK YAPILACAK

Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri 6 Eylül Cuma sabahı İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı resmi törenleriyle devam edecek. 09.30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde çelenk töreni yapılacak. Akabinde 10.00’da Garnizon Şehitliği ziyareti ve kuranı kerim tilaveti ile dualar edilecek. 10.30’da protokol üyeleri Gaziler Derneğini ziyaret edecek. Cuma günü 12.45’te ise Sani Konukoğlu Camisi mevlit okunacak ve Cuma namazı sonrası lokma ikramları yapılacak. Cuma günü 18.30’da Sani Konukoğlu Camisinden Atatürk Anıtına kadar kortej yürüyüşü,

kortej sonrası da yeni belediye hizmet binası önünde halk dansları gösterileri yapılacak.

HANIMELİ ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

06 Eylül Cuma sabahı 10.00’da 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği de start alacak. İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek şenlik kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesinde girişimci kadınların ürünlerini satabilecekleri stantlar kapılarını açacak. 6-7-8 Eylül tarihlerinde 10.00 – 24.00 arası stantlar açık olacak. Ayrıca 6 Eylül Cuma akşamı 20.00’da yerel ekiplerden Oktay Esen’in pop konseri alışveriş şenliği alanında gerçekleştirilecek.

SAHNE GENÇLİK KOROSU VE İNEGÖL MEHTERİNİN

07 Eylül Cumartesi akşamı etkinlikler özel bir programla devam edecek. 20.00’da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel yapılacak etkinlikte İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri gerçekleştirilecek. Koronun ardından ise Tarihi İnegöl Mehteri sahne alacak ve zaferden kurtuluşa programlarının coşkusuna coşku katacak.

FİNAL HALHALCA ŞEHİTLİĞİNDE

08 Eylül Pazar günü Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin finali son 2 yıldır olduğu gibi yine Halhalca Şehitliğinde yapılacak. 09.30’da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşü olacak. Bu yıl 3’üncüsü yapılan geleneksel etkinlikte İnegöl’de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürünecek. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramları yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zaferden kurtuluşa etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada tüm ilçe halkını programlara katılmaya davet etti. Bu yıl zaferin ve kurtuluşun 102’nci yılının kutlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Ağustos zaferler ayı, Eylül ise kurtuluş ayı. Bu kapsamda 30 Ağustos’tan başlayacak şehrimizde 10 gün süren etkinlikler planladık. Vatandaşlarımızla birlikte bu süreci en coşkulu şekilde geçirmeyi arzu ettik. Bu minvalde programlarımız devam ediyor. Cuma günü de 102’nci kurtuluş günümüz… Birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana göstereceğimiz gün. Bu sebeple tüm programlarımızda ilçe halkımızı en coşkulu şekilde görmek istiyoruz. Özellikle Cuma 18.30’da yapılacak kortej yürüyüşünde vatandaşlarımızı ellerinde bayraklarla görmeyi arzu ediyoruz” dedi.