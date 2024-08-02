İnegöl Belediye Spor Kulübünün dağcılık eğitimi alan sporcuları, kulüp antrenörü nezaretinde Ağrı Dağına tırmandı. 4200 rakıma kadar çıkan sporcular, 3 gün içerisinde 26 derece sıcaklıktan -10 dereceye yürüdü. Adeta 4 mevsimi yaşayan sporcular, faaliyeti başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübünde 2024 yılı dağcılık eğitimleri alan sporcular ile 9 ülkeden 19 sporcu ve İnegöl’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Ağrı Dağı’na tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi. İnegöl Belediyespor kulüp antrenörü ve aynı zamanda dağ mihmandarı Bülent Aktaş rehberliğinde gerçekleştirilen Ağrı Dağı zirve faaliyetinde dağcılar bir günde 26 derece sıcaklıktan -10 dereceye tırmandı.

5137 RAKIMA TIRMANDILAR

Yüksek irtifa hastalığı ile mücadele eden sporcular, başarılı bir faaliyet gerçekleştirerek zirvede İnegöl Belediyespor flamasını açmayı başardı. Üç gün süren faaliyette; 3200 rakımda ilk kampını atan ekip, 4200 rakımda 2. Kamp sonrası gece saat 01.30’da zirve yoluna çıktı. Sabah saat 7.30’da 5137 metrede zirveye ulaşan ekip, tişörtlerle çıktığı yolculuğu mont ve kışlık kıyafetlerle tamamladı. Zirveye ulaşılmasının ardından yeniden 4200 kampına dönen ekip, biraz dinlendikten sonra 3200 kampına hareket etti. Orada da verilen mola sonrası sabah Doğubayazıt’a inerek faaliyet sonlandırıldı.