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Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü yüzme sporcuları Uras Başıbüyük ve Emirhan Demir, Denizli’de yapılan 12 Yaş Türkiye Şampiyonasından 2 gümüş 3 bronz madalya ile döndü.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2020 yılında hizmete giren yüzme havuzuyla birlikte Belediyespor bünyesine dahil edilen yüzme branşında başarılar gelmeye başladı. İnegöllü sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 1-3 Aralık tarihlerinde Denizli’de düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonasından 5 madalya ile döndü.

2 SPORCU ŞAMPİYONAYI 5 MADALYA İLE TAMAMLADI

İnegöl Belediye Spor Kulübünün genç yüzücüleri Uras Başıbüyük ile Emirhan Demir, antrenörleri Ümit Sancak nezaretinde hazırlandıkları yarışmada sergiledikleri performansla dikkat çekti. İki sporcu da başarılı sonuçlarla İnegöl’e madalya gururu yaşattı. Uras Başıbüyük 50 metre serbest kategorisinde gümüş, 100 metre serbest kategorisinde gümüş ve 400 metre serbest kategorisinde ise bronz madalya aldı. Emirhan Demir ise 50 metre serbestte ve 50 metre sırt üstü yüzmede bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı.

ALTYAPIYA DESTEĞE DEVAM

Belediye Başkanı Alper Taban, sporcuların bu başarısı üzerine “Yüzme havuzumuzda aldıkları eğitimle başarı elde eden sporcularımız kutluyorum. Denizli'de düzenlenen yüzme yarışlarında sporcularımız; Uras Başıbüyük 2 gümüş ve 1 bronz, Emirhan Demir ise 2 bronz madalya kazanarak başarı elde ettiler. Altyapıya desteğe devam” ifadelerinde bulundu.