İnegöl Belediyesi, tarım şehri İnegöl’ün toprağını işleyen maharetli elleri Konya Tarım Fuarına götürdü. 6 kırsal mahalleden 30 kadın çiftçi, düzenlenen ücretsiz geziyle tarımdaki yenilikleri ve yeni teknolojileri yerinde görme fırsatı buldu.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı, bu yıl 05-09 Mart tarihlerinde 20’nci kez düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği fuara, İnegöl Belediyesi de kadın çiftçilerden oluşan 30 kişilik grubu ücretsiz olarak götürdü.

Fuar organizasyonunun 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de içerisinde bulunduran günlere denk gelmesi nedeniyle, İnegöl Belediyesi şehrin toprağını işleyen maharetli ellere yönelik ücretsiz fuar gezisi düzenledi. 6 kırsal mahalleden 30 kadın çiftçi, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla 8 Mart Cuma günü Konya Tarım Fuarına gitti. İnegöllü üreticilerin tarımdaki son gelişmeleri, teknolojileri ve yöntemleri incelemesi maksadıyla düzenlenen tarım fuarı gezisinde çiftçi kadınlara İnegöl Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Sinan Kağan ile müdürlük personeli eşlik etti. Gezide üreticiler tarıma dair yenilikleri keşfetti.

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilen fuar gezisi kapsamında Konya Merkezde kadın çiftçilere Mevlana Türbesi ziyareti de yaptırıldı.