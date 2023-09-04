Kocaeli’de gerçekleştirilen Uluslararası Kocaeli MTB CUP yarışlarından İnegöl Belediyespor DOSTUM bisiklet sporcuları 3 madalyayla döndü.BURSA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kocaeli Dağ Bisikleti Kupası yarışları 2-3 Eylül tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi.

Uluslararası yarışlar, 2 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 4 kategoride gerçekleşirken, ulusal yarışlar ise 9 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 14 kategoride yapıldı.

KOCAELİ'DEN ÜÇ MADALYA İLE DÖNDÜLER

3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen yarışlara İnegöl Belediyespor DOSTUM bisiklet takımı sporcuları damga vurdu.

U17 kategorisinde mücadele eden Furkan Çamlıdere 1’inci olurken, U17 kız kategorisinde mücadele eden Nisanur Acar ile master kategorisinde yarışan Engin Karabacakoğlu 2’nci olmayı başardılar. Uluslararası kategoride mücadele eden, aynı zamanda İnegöl Belediyespor takım antrenörü olan Murat Pehlevan da yarışı 8’inci tamamlayarak takımımız ve ülkemiz adına UCI puanları almayı başardı. İnegöl Belediye Spor Kulübü bisiklet takımı toplamda 3 madalya ile İnegöl’e döndü.