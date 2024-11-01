Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcular; bisiklet, oryantiring ve spor tırmanış branşlarında katıldığı müsabakalardan derecelerle döndü.BURSA (İGFA) - Sporu tabana yaymak ve her öğrencinin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi maksadıyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, Türk sporuna yeni sporcular kazandırmaya devam ediyor.

Katıldığı müsabakalarda hemen her branşta başarılar elde eden ve şehri gururlandıran İnegöllü sporcular, milli takımların da dikkatini çekiyor. Pek çok sporcu, İnegöl ile birlikte ay yıldızlı formayla milli takımı da temsil ediyor. Son olarak Ekim ayında yapılan farklı müsabakalarda İnegöl Belediyesporlu sporcular 3 farklı branşta derecelere uzandı.

BİSİKLETTE 135 SPORCU ARASINDAN 3’ÜNCÜ OLDU

İnegöl Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Murat Pehlevan, Antalya'dan başlayıp Toroslarda Feslikan Yaylasında son bulan 50 km ve 2000 metre tırmanışla tamamlanan zorlu yarışta 135 sporcu arasından 3’üncü olmayı başardı.

Bu arada 24-27 Ekim 2024 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışlarında da İnegöl Belediyesporlu sporcular adeta kürsüye ambargo koydu. Uluslararası Bursa Oryantiring Yarışlarında katıldıkları tüm kategorilerden madalyayla İnegöl Belediyespor oryantiring takımı; 7 birincilik, 7 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere toplam 18 madalyayla yarışmaya damgasını vurdu.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış milli takım sporcusu Sefa Yaman, Bulgaristan Varna'da düzenlenen Spor Tırmanış Lider Balkan Şampiyonasında boy gösterdi. Sıralama turunda 14 kişi arasında 4’üncü olarak finale kalan başarılı sporcu, aynı gün final turunda da 5’inci olmayı başardı. Genç sporcu 16-17 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Spor Tırmanış Boulder Balkan Şampiyonasında da milli takımımızı temsil edecek.