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Bahaddin Güneş idaresinde ilk maçına çıkacak olan İnegölspor’da Batuhan Altıntaş ile Nurettin Korkmaz Somaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik Direktörlük görevine Bahaddin Güneş’i getiren İnegölspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Somaspor Maçı hazırlıklarını tamamladı.BURSA (İGFA) - TFF 2'nci Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da ayağının tozuyla takımla antrenmanlara çıkan Teknik Direktör Bahaddin Güneş Somaspor deplasmanında kulübede olacak.

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