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İnegöl Belediyesi’nin gastronomi alanında ortaya koyduğu çalışmalar, örnek olmaya devam ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri İnegöl’e gelerek Gastro İnegöl restoranı ile Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisini yerinde inceledi.BURSA (İGFA) -Bir yandan hizmet üretirken bir yandan şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler üreten İnegöl Belediyesi’nin gastronomi alanında ortaya koyduğu çalışmalar farklı şehirlerin de dikkatini çekmeye başladı. Gastronomide marka olma yolunda ilerleyen İnegöl’ün değerleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri tarafından mercek altına alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri, hafta sonu İnegöl’e gelerek bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Gastro İnegöl Restoranı ve Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisini ziyaret eden öğrenciler hem bu iki tesisin işleyişi hem de kuruluş aşamasına dair bilgiler aldı. Belediye Başkanı Alper Taban da Gastro İnegöl restoranında öğrencilerle bir araya geldi. İnegöl’ün gastronomi yolculuğu üzerine sohbetlerin de yapıldığı buluşmada, öğrenciler gördükleri manzara ve yapılan çalışmalar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Üniversite öğrencileri İnegöl ziyareti sırasında şehrin turizm değerleri İlçe Kent Müzesi ve Oylat Mağarasını da ziyaret etti.



