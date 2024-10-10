Şehrin geleceğini imar ederken herkesin fikir ve görüşüne önem verip ortak akılla hareket eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin ufkuna ve vizyonuna güveniyor. Bu kapsamda lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle yapılan gençlik buluşmalarına katılan Başkan Taban, gençlerin şehre dair fikir ve önerilerini, eleştirilerini, projelerini tek tek dinleniyor.

BURSA (İGFA)- Şehrin bugününü imar ederken bir yandan da geleceğin İnegöl’ünün temellerini atan projeler ortaya koyan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her adımda ortak akla da büyük önem veriyor. Şehirde yaşayan tüm vatandaşların ve özellikle gençlerin fikir ve görüşleriyle şekillenen projeler, İnegöl’e değer katıyor. Bu kapsamda yeni dönemde de ortak aklın gücüne inanarak hareket eden Başkan Taban, lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle gençlik buluşmaları düzenliyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerileri dinleniyor.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN YÜZ AKI; MEDİHA HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ

Genç Bakış buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban bugün Mediha Hayri Çelik Fen Lisesine konuk oldu. Okul çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada kısa bir açılış konuşması yaparak okulu tanıtan Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi Müdürü Fatih Selvi, “Okulumuz İnegöl’ün lokomotifi… İnegöl, Bursa ve Türk Milli Eğitiminin yüz akı bir okul. Okulumuz akademik başarılarıyla, sosyal ve kültürel başarılarıyla aslında Türk milli eğitimine büyük katkılar sunan bir okul. Bu yıl mezun ettiğimiz her 2,8 öğrenciden biri, tıp fakültesine gidebilecek seviyede puan aldı” dedi.

ŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI TEK BAŞINA YÖNETEMEZ

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban mikrofonu alarak bir konuşma yaptı. Ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bu şehri bir belediye başkanı sadece yalnız başına yönetemez. Ama bu şehirde yaşayan tüm bireylerin katılımıyla, genci, yaşlısı, öğrencisi, kadını, erkeği herkesin katılımıyla çok daha güzel yönetilir. Biz de geçen dönem sizlerin bize verdiğiniz bir takım ip uçları üzerinden güzel ve faydalı işler yapmayı başardık. Bu dönem de bunun üzerine koymak istiyoruz.”

NÖBETÇİ KİTAPHANELER GENÇLERİN BİLDİRİMLERİYLE OLUŞTU

“Şehrimizde çok iyi bir genç nüfus potansiyelimiz var. Bu enerjiden, potansiyelden faydalanmak istiyoruz. Bakın önceki dönem öğrencilerimizin yönlendirmesi ve bize gönderdikleri bildirimlerle İnegöl Belediyesi olarak Nöbetçi Kitaphane formatını geliştirdik. Şehrimiz çok özel 5 mekan kazandı. Bu merkezler sizlerin fikir ve yönlendirmeleri, bizim uygulamalarımızla oluştu. İşte söz ettiğimiz yeni dönemde de üzerine koymak, geliştirmek istediğimiz çalışmalar, iş birliklerimiz bu yönde olacak. Sizlerin fikirleriyle şehrimizin geleceğine dokunmak istiyoruz.”

ÖĞRENCİLER TALEP VE ÖNERİLERİNİ İLETTİ

Kısa bir açılış konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde mikrofonu öğrenciler aldı, güncel konular başta olmak üzere talepler, önerileri, eleştiri ve projeler bir bir anlatıldı. Öğrencilerin özellikle sokak hayvanları konusunda şikayet ve önerileri, son dönemde ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle güvenlik konusundaki endişeleri ifade edildi. İnegöl’de de bu noktada şehir aydınlatmalarının önemine vurgu yapılırken, güvenlik kameralarının önemi ve sayısının arttırılmasına dikkat çekildi. Başkan Alper Taban da İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme çalışmaları kapsamında bu alanda yaptığı yatırımları anlattı. Her bölgede kurulan şehir kameraları ve sayısı her geçen gün artan izleme ağının tüm bu endişeleri giderme noktasında önemli olduğu ifade edildi.