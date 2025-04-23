23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İnegöl Belediyesi, anlamlı ve eğlenceli bir projeye imza atarak babalarının iş yerlerinin başına geçen çocuklardan özel bir video hazırladı.BURSA (İGFA) - Hazırlanan özel videoda, çocuklar bir günlüğüne babalarının iş yerlerinin başına geçerek işletmeleri yönetti. Minik yöneticilerin neşesi ve heyecanı izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.

ÇOCUKLAR TEZGÂH BAŞINA GEÇTİ

Videoda, farklı meslek gruplarından babaların yerini alan çocuklar; esnaflıktan çaycılığa, bakırcılıktan lokantacılığa kadar birçok alanda görev aldı. Hem eğitici hem de farkındalık yaratıcı nitelikte olan bu özel proje, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

ÇOCUKLARIMIZA YENİ FIRSATLAR ELDE ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Alper Taban “İnegöl’de işler değişti” notuyla yaptığı paylaşımda, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücüne ve enerjisine hayran kalmamak elde değil. Onların bu heyecanını görmek bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yarınımızın umudu çocuklarımıza yeni fırsatlar elde ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

İnegöl Belediyesi’nin çocuklara yönelik hazırladığı bu yaratıcı etkinlik, hem 23 Nisan coşkusunu yaşattı hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.