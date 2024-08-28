Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün kente değer katan lezzetlerinden bahsetti.BURSA (İGFA) - Her bölge ve şehrin kendi dinamikleri ve kendi fırsatları olduğunu kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Fırsatlar bizi bekliyor. Bu fırsatları da keşfetmek isteyenler, bastığı toprağı tanıması gereken insanlar tanıdıkça oradan yerel birçok imkan çıkacak. Bizim Gastro İnegöl lezzetleri bunlardan bir tanesi ama bunların yanı sıra insanların örflerini, adetlerini, düğünlerinin adetlerini araştırdık, kayıt altına aldık. 9 tane İnegöl’e özgü türküyü derlettik. Bu türküleri restoranda çalıyoruz. Açılışlarımızda folklor ekiplerimiz de o oyunları sergiliyor. Vatandaşlarımıza anlatıyoruz bu türküleri, bu sefer de vatandaşlar daha dikkatli dinliyor, izliyor. Çünkü biz, biz olmalıyız. Bize empoze edilen değil de kendimiz olmalıyız. Biz bu topraklarda doğduk, ben bu şehirde doğup büyüdüm, dolayısyla büyüklerimden aldığım tüm kültürü, tüm güzellikleri yaşatıyor olmamız lazım.” dedi.

İNEGÖL, GELENEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kültür ve geleneklerin korunmasının ve tarihin derinliklerinde kalan geleneklerin yeniden ihya edilmesinin yerelleşme hareketi adımı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Taban, “Burada inovatif de yaklaşıyoruz, İnegöl’de hangi tür lezzetler sofralara geliyor diye araştırdık ve 200’e yakın çeşitle bir zengin tabloyla karşılaştık ama bunun yanı sıra coğrafi işaretini aldığımız ürünlerden, başka neler çıkartabiliriz diye baktık. İnegöl cibrikası coğrafi işareti aldı, bugün cibrikalı tereyağ, peynir, sirke gibi ürünler burada satılıyor.” dedi.

“HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

Gasto İnegöl mutfaklarının amacının kâr elde etmekten ziyade kentin tanıtımını doğru yapmak ve sürdürülebilirliği sağlamak olduğunun altını çizen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Arnavutların Mişoriz’ini de burada tanıttık. Vatandaşlarımız onu da burada gelip yiyebiliyorlar. Bu lezzetler yerel lezzetlerimiz. Buradaki fiyat politikamız sürdürülebilir, zarar etmeyen bir fiyat politikası uygulamak istiyoruz. Burada birincil amacımız büyük karlar elde ederek, buradaki kazancı da başka bir alanda kullanmak değil, yerel lezzetleri bu mekânda herkese deneyimletmek. Öncelikle İnegöl halkı gelsin, bu lezzetleri görsün, anlatsın, misafiri ile gelip tanıtsın istiyoruz. Bu nedenle başa baş noktadaki fiyatlamayı vatandaşa sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla fiyatlarımız da daha uygun olmuş oluyor.” ifadelerini kullandı.