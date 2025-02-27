Bursa'da İnegöl Belediyesi, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde sanatseverlere özel bir etkinlik sundu. Belediye binasının koridorları, bu özel gün için sanat eserleriyle süslendi ve halkın beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlikte, İNESMEK Resim Atölyesi kursiyerleri ve eğitmenleri, Dünya Ressamlar Günü'ne özel olarak hazırladıkları eserleri sergiledi. Etkinlik, İnegöl Belediyesi binasında düzenlendi ve sergilenen eserler sanatseverlerle buluşturuldu. Sanatla iç içe bir atmosferin oluşturulduğu etkinlikte, İNESMEK kursiyerlerinin birbirinden değerli resimleri, belediye binasındaki koridorlarda sergilendi.

BAŞKAN ALPER TABAN'DAN RESSAMLAR GÜNÜ KUTLAMASI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden ve eserler hakkında bilgi alan Başkan Taban, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Başkan Taban burada yaptığı konuşmasında, "27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde birbirinden kıymetli eserler ve bu eserleri uğraşlarıyla ortaya çıkaran kursiyer ve hocalarımız ile bir aradayız. Kursumuz bugün belediye binamızın koridorlarında devam ediyor. İNESMEK kurslarımız sayesinde çok sayıda vatandaşımız, maharetli elleriyle sanat eserleri üretiyor. Bugün burada sergilenen eserler, İnegöl'ün kültürel hayatına büyük katkı sağlıyor. Kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

Başkan Alper Taban konuşmasının sonunda sanatın, eğitimin ve kültürün bir toplum üzerindeki olumlu yansımalarına sonuna kadar inandıklarını söyleyerek her yaş gruplarının faydalandığı kültür sanat etkinlikleri başta olmak üzere eğitim alanında da daha fazla neler yapılabilir noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Taban, sanatın sadece bireysel bir uğraş değil, aynı zamanda toplumsal gelişime de katkı sağlayan önemli bir alan olduğunu belirterek İnegöl'ün kültürel hayatını zenginleştirmek adına düzenlenen bu tür etkinliklerin, vatandaşların da sanata olan ilgisini arttıracağına inandıklarını ifade etti.