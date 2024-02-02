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Türk doğal taşlarının uluslararası projelerde daha fazla yer alması için pek çok pazarlama çalışmasını uzun yıllardır sürdüren, doğal taş ihracatında Türkiye lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, İngiltere pazarına bir çıkarma daha yapacak.İZMİR (İGFA) - Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyonist ortam ve düşük döviz kurları nedeniyle Türk doğal taş sektörünün 2023 yılında ihracatta yüzde 7,6’lık düşüş yaşadığını ve 2 milyar 96 milyon dolardan, 1 milyar 936 milyon dolara gerilediği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılında bu kötü gidişi durdurmak için yoğun bir tanıtım ve pazarlama sürecine girdiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’a 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında çok başarılı geçen bir “Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiklerini paylaşan Alimoğlu, 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında stand açarak Türk doğal taşlarının İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerindeki yapılarda daha fazla tercih edilmesini amaçlıyoruz. İngiltere’ye yıllık 15 milyon dolar, İngiliz Milletler Topluluğuna 100 milyon dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 5 yıllık dönemde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ MİMAR GÖKHAN KARAKUŞ’TAN ÇİFTE PANEL

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında, Amerika, İngiltere ve Türkiye’de çalışmalarına devam eden uluslararası mimari çevrelerde tanınmış mimar Gökhan Karakuş’u ziyaretçilerle iki panelde buluşturacak.

6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Design Building Center’da düzenlenecek olan Surface Design Show Fuarında Ege Maden İhracatçıları Birliği’ni EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen, EMİB TİM Delegesi Burak Alimoğlu ve EMİB Tanıtım Komitesi Üyesi Yüksek Mimar Oben İnceler temsil edecek.