İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, İngiltere ekonomisi Temmuz ayında aylık bazda büyüme göstermedi.ANKARA (İGFA) - İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, aylık reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Haziran 2024’te olduğu gibi Temmuz 2024'te de değişim göstermedi. Reel GSYH Temmuz 2024'e kadar olan üç ayda, Nisan 2024'e kadar olan üç aya kıyasla hizmet üretimindeki büyümenin de etkisiyle yüzde 0,5 oranında arttı.

Hizmet sektörü Haziran ayındaki yüzde 0,1’lik düşüşün ardından Temmuz 2024'te yüzde 0,1 büyürken, Temmuz 2024'e kadar olan üç aylık dönemde ise yüzde 0,6 büyüdü. İmalat sektörü Haziran ayındaki yüzde 0,8’lik büyümenin ardından Temmuz ayında yüzde 0,8 küçülürken, Temmuz 2024'e kadar olan üç ayda ise yüzde 0,1 daraldı.

Diğer taraftan inşaat sektörü Haziran ayındaki yüzde 0,5’lik büyümenin ardından Temmuz ayında yüzde 0,4 küçülse de Temmuz 2024'e kadar olan üç ayda yüzde 1,2 oranında büyüyerek Eylül 2023'ten bu yana ilk kez pozitif bir üç aylık büyüme kaydetti.