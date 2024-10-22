İngiltere’de perakende satışlar Eylül'de yüzde 0,3 oranında arttı. Ağustos'ta da aylık bazda yüzde 1,0'lık yükseliş yaşanmıştı.ANKARA (İGFA) - İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, perakende satış hacmi Ağustos 2024’teki aylık bazda yüzde 1,0’lık yükselişin ardından Eylül ayında yüzde 0,3 oranında arttı.

Eylül ayında satış hacimleri Temmuz 2022'den bu yana en yüksek endeks seviyesine ulaştı.

ONS verilerine göre Eylül 2024'e kadar olan 12 aylık dönemde satış hacimleri yüzde 3,9 oranında yükselerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

Şubat 2020'deki pandemi öncesi seviyeleriyle karşılaştırıldığında ise satış hacmi yüzde 0,2 düştü.