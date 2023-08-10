Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütünün taciz ateşinde şehit olan 6 kahraman askerin kanı yerden kalmadı. Bakanlık, söz konusu saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiğini açıkladı.

"İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!" denilen paylaşımda, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.