Her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'ndeki Nisan ayında beklenti dışındaki endeksler geçen yılın aynı ayına göre azaldı. En fazla daralma Güven Endeksi’nde görünürken, faaliyetteki azalış, Beklenti Endeksi’nin eşik değerin altında olduğunu ortaya koydu. Faaliyetteki azalmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.ANKARA (İGFA) -Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Nisan Ayı Raporu’nu açıkladı.

İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir gösterge oldu.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi nisan ayında eşik değerin altına gerilerken Beklenti ve Güven Endeksleri de aşağı yönlü hareket etmiştir. Beklenti dışındaki endeksler de geçen yılın aynı ayına göre azalmıştır. Bu durumda, Faaliyetteki azalma önümüzdeki aylarda da devam edebilir.” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Yılın ilk 3 ayında ipotekli konut satışları %53 azalmıştır. İpotekli satışların adedi 58 binlerden 27 binlere kadar gerilemiştir. İlk 3 aydaki toplam konut satışları geçen yıl ile neredeyse aynı olup yalnızca %1,3 gerileme göstermektedir. Son dönemde iç talebi daraltmaya yönelik hamleler konut sektörünü de olumsuz etkileyecektir. Seçim sonrası döneme dair olumsuz beklentiler ortadan kalkmış olsa da, özellikle bankacılık sektörü aracılığıyla konut kredisi kullanımında faiz oranları ve kredi verme isteği açısından yaşanan sıkıntılar, inşaat sektöründe yeni projelere başlama isteğini azaltmaktadır.” dedi.